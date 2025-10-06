बीड़ी-माचिस की पैकिंग पर देवी-देवताओं की तस्वीरें, हाशिम खान का कारखाना हुआ सील
बीड़ी कारखाने को हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों वाली पैकिंग सामग्री का उपयोग करने के आरोप में सील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों एवं हिन्दू संगठन की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है।
मध्य प्रदेश में सतना जिले के बिरसिंहपुर कस्बे में सोमवार को एक बीड़ी कारखाने को हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों वाली पैकिंग सामग्री का उपयोग करने के आरोप में सील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों एवं हिन्दू संगठन की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है।
बीड़ी बंडल और माचिस पर देवी-देवताओं की तस्वीरें
दरअसल पूरा मामला सभापुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर कस्बे का है, जहां वार्ड नंबर 5 में मोहम्मद हाशिम खान नामक व्यक्ति एक बीड़ी कारखाना संचालित करता है। आरोप है कि इस कारखाने में बीड़ी के बंडलों और माचिस की डिब्बियों पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र वाली पैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है।
वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन
जब इस तरह की पैकिंग वाली बीड़ी और माचिस बाजार में पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अधिकारियों से शिकायत की है।
छापा पड़ने के बाद सील किया कारखाना
मामला संज्ञान में आते ही बिरसिंहपुर तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा और सभापुर थाना प्रभारी निरीक्षक शंखधर द्विवेदी ने सोमवार दोपहर को मोहम्मद हाशिम खान के कारखाने पर छापा मारा है। मौके पर शिकायत सही पाए जाने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कारखाने को सील कर दिया है।
बाजार से वापस मंगवाया गया माल
अधिकारियों ने कारखाना संचालक हाशिम खान को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन-जिन दुकानों पर इस आपत्तिजनक पैकिंग वाले माल की आपूर्ति की गई है, उसे तुरंत बाजार से वापस मंगवाया जाए। इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। वहीं तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर जन सामान्य की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कारखाने को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।आंगे नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।