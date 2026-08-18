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MP में ट्रक और पिकअप वैन के बीच भीषण टक्कर, कम से कम 8 मरे; अपने घर यूपी लौट रहे थे

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
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ग्वालियर-भिंड नेशनल हाईवे पर ट्रक और पिकअप वैन में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 8 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के बाद का भयावह मंजर सामने आया है।

मध्य प्रदेश में भिंड-ग्वालियर रोड पर छीमका गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप वैन और ट्रक में टक्कर से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे पर मरने वाले सभी यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे, जो धान की रोपाई के लिए ग्वालियर आए थे। हादसे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मृत आश्रितों को दो-दो लाख आर्थिक सहायता की घोषणा की।

जानकारी के अनुसार, हादसा मंगलवार देर रात हुआ है। गोहद के छीमका गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। पिकअप में ग्वालियर क्षेत्र से धान की रोपाई का काम पूरा कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लौट रहे मजदूर सवार थे। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है।

मृत आश्रितों को दो-दो लाख

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिंड सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने और घायलों के समुचित इलाज के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कॉर्डिनेट करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

बेहद तेज रफ्तार में था पिकअप वाहन

पुलिस के मुताबिक, पिकअप की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। छीमका गांव के पास हाईवे पर कुछ गायें सड़क पर बैठी थीं। अचानक सामने आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में पिकअप चालक ने वाहन मोड़ दिया और सामने से आ रहे डंपर से जोरदार भिड़ंत हो गई।टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

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धान की रोपाई कर लखीमपुर खीरी लौट रहे थे

बताया जा रहा है कि सभी मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई का काम करने आए थे। काम पूरा होने के बाद वे पिकअप से अपने गांव लखीमपुर खीरी लौट रहे थे। लेकिन रात के सफर में छीमका गांव के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई।

गोहद चौराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव के मुताबिक हादसे में 8 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल हैं।गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए हैं और मृतकों एवं घायलों की पहचान की जा रही है।

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गाय को बचाने की कोशिश में भीषण हादसा

शुरुआती जांच में सड़क पर बैठी गायों को बचाने की कोशिश को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। रात के समय तेज रफ्तार वाहनों के सामने अचानक मवेशी आने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। हादसे के बाद कुछ समय तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया।फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान और दुर्घटना की परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

कागज़ों में सिमटा फोर-लेन NH-719 को फोर-लेन बनाने की मांग को लेकर दंदरौआ धाम के संत समाज से लेकर स्थानीय युवाओं ने कई बड़े आंदोलन, चक्काजाम और ज्ञापन सौंपे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI की बैठकों में फोर-लेन को मंजूरी देने और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के बड़े-बड़े दावे तो किए गए, लेकिन धरातल पर आज तक काम शुरू नहीं हो सका। नतीजतन, बिना डिवाइडर वाले इस खूनी हाईवे पर हर दिन मुसाफिर अपनी हथेली पर जान रखकर सफर करने को मजबूर हैं।

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इनकी गई जान

एसएसपी डॉ ख्याति गर्ग के मुताबिक, मृतकों में उपदेश पुत्र मोहन निवासी ग्राम बेला तरसिया, थाना मोहम्मदी, अमर सिंह पुत्र वंशीधर निवासी ग्राम बेला तरसिया, सुखदेव पुत्र कंचन ग्राम बेला तरसिया थाना मोहम्मदी, गुड्डू पुत्र प्रहलाद पासी निवासी किशनपुर अजीत, थाना पसगवां, रजनीश पुत्र कंचनलाल पासी निवासी ग्राम बेला तरसिया, थाना मोहम्मदी, सुभाष पुत्र कमलेश निवासी हरना निउली, थाना मोहम्मदी के रूप में हुई है। 23 मजदूर घायल हैं।

रिपोर्ट- अमित कुमार

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