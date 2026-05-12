Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भिंड में पेड़ से टकराई श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, पिता-पुत्र समेत 3 की मौत; मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे सभी

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भिंड, मध्य प्रदेश
share

चश्मदीदों ने बताया कि वाहन काफी तेज गति में था। मंदिर के सामने अचानक मोड़ लेने के दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

भिंड में पेड़ से टकराई श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, पिता-पुत्र समेत 3 की मौत; मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे सभी

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दंदरौआ हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया। हादसा इतना दर्दनाक था कि पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। एक महिला और एक बच्चा सुरक्षित बच गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर जिले के यूटीला थाना क्षेत्र के टिहोली गांव निवासी प्रीतम सिंह मांझी (55) अपने बेटे सुनील मांझी समेत अन्य ग्रामीणों के साथ उत्तर प्रदेश के पशु हाट में पशु खरीदने जा रहे थे। इस दौरान पिकअप वाहन में उनके अलावा उपेंद्र राणा, रामरूप सिंह बघेल, आसाराम बघेल, मनोज जाटव, एक महिला और एक बच्चा सहित कुल आठ श्रद्धालु सवार थे। सभी मंगलवार सुबह करीब 4 बजे गांव से निकले थे।

ये भी पढ़ें:PM कह रहे ईंधन बचाओ, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लिए पद संभालने पहुंचे भाजपा नेता

पशु मेले पहुंचने से पहले हुई मंदिर के दर्शन की इच्छा

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जाने से पहले सभी श्रद्धालु दंदरौआ हनुमान मंदिर में दर्शन करना चाहते थे। सुबह करीब 5 बजे जैसे ही वाहन मंदिर के गेट के सामने पहुंचा, चालक ने अचानक वाहन मोड़ने और रोकने का प्रयास किया। लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण चालक संतुलन खो बैठा और पिकअप सीधे सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा भिड़ी।

ये भी पढ़ें:बाबा के बुलावे पर आ पाई… महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंची तमन्ना भाटिया

वाहन पलटा और चीख पुकार मच गई

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पलट गया और उसमें सवार श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। हादसे में प्रीतम सिंह मांझी, उनके बेटे सुनील मांझी और उपेंद्र राणा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रामरूप सिंह बघेल, आसाराम बघेल और मनोज जाटव गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और मेहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:बेटे सक्षम नहीं, इसलिए बेटियां…; आनंदी बेन पटेल की बेटी अनार के बयान पर विवाद

काफी तेज गति से जा रहा था वाहन

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन काफी तेज गति में था। मंदिर के सामने अचानक मोड़ लेने के दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद टिहोली गांव में मातम पसरा हुआ है। एक साथ तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।