भोपाल में IPS के साथ छिनैती, बदमाशों ने IG से छीन लिए दो फोन

भोपाल के चार इमली इलाके में बड़ी घटना सामने आई है। यहां एक आईपीएस अधिकारी से अज्ञात बदमाशों ने दो फोन छीन लिए।

मध्य प्रदेश में बड़ी घटना सामने आई है। यहां के सुरक्षित माने जाने वाले चार इमली इलाके में मंगलवार को सुरक्षा में बड़ी चुक हो गई। यहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने इंटेलिजेंस और एटीएस के आईजी आशीष से दो मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब आईपीएस अधिकारी आशीष रात का खाना खाने के बाद पत्नी के साथ टहलने के लिए निकले थे।

भोपाल में आईपीएस अधिकारी के साथ फोन छिनैती को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि छीने गए फोन में संवेदनशील और गोपनीय जानकारी भी थी। पुलिस ने छिनैती के 20 मिनट के अंदर एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, लेकि एक फोन अभी भी नहीं बरामद किया जा सका है। बताया जा रहा है कि चोर ने फोन के एडवांस टेक्नॉलॉजी फीचर को देखकर उसे फेंक दिया होगा। लेकिन दूसरा फोन जिसमें संवेदनशील और खूफिया जानकारी है, वो फोन अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है।

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और कई थानों की पुलिस को ऐक्शन मोड में रखा गया है। इस घटना को लेकर एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि गोपनीय जानकारी लीक होने की संभावना को देखते हुए, हम बहुत सावधानी से अपना काम कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जांच करने वाली टीम यह भी पता लगा रही है कि क्या उस गैंग ने और भी फोन उस इलाके में छीने थे।