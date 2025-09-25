phone snatching with ips in bhopal snatched 2 phones भोपाल में IPS के साथ छिनैती, बदमाशों ने IG से छीन लिए दो फोन, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़phone snatching with ips in bhopal snatched 2 phones

भोपाल के चार इमली इलाके में बड़ी घटना सामने आई है। यहां एक आईपीएस अधिकारी से अज्ञात बदमाशों ने दो फोन छीन लिए। 

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपालThu, 25 Sep 2025 02:26 PM
मध्य प्रदेश में बड़ी घटना सामने आई है। यहां के सुरक्षित माने जाने वाले चार इमली इलाके में मंगलवार को सुरक्षा में बड़ी चुक हो गई। यहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने इंटेलिजेंस और एटीएस के आईजी आशीष से दो मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब आईपीएस अधिकारी आशीष रात का खाना खाने के बाद पत्नी के साथ टहलने के लिए निकले थे।

भोपाल में आईपीएस अधिकारी के साथ फोन छिनैती को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि छीने गए फोन में संवेदनशील और गोपनीय जानकारी भी थी। पुलिस ने छिनैती के 20 मिनट के अंदर एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, लेकि एक फोन अभी भी नहीं बरामद किया जा सका है। बताया जा रहा है कि चोर ने फोन के एडवांस टेक्नॉलॉजी फीचर को देखकर उसे फेंक दिया होगा। लेकिन दूसरा फोन जिसमें संवेदनशील और खूफिया जानकारी है, वो फोन अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है।

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और कई थानों की पुलिस को ऐक्शन मोड में रखा गया है। इस घटना को लेकर एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि गोपनीय जानकारी लीक होने की संभावना को देखते हुए, हम बहुत सावधानी से अपना काम कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जांच करने वाली टीम यह भी पता लगा रही है कि क्या उस गैंग ने और भी फोन उस इलाके में छीने थे।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस इलाके में यह घटना हुई है, वहां की स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। पुलिस ने कहा कि उस इलाके के सीसीटीवी बहुत पुराने हो गए हैं और अक्सर खराब पड़े रहते हैं। इस मामले पर बात करते हुए एक स्थानीय ने कहा कि जब इस इलाके में एक आईजी को चोर निशाना बना ले रहे हैं, तो आम नागरिकों की क्या सुरक्षा होगी?

