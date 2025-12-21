Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़People were crazy about Bhopal Metro, how many passengers travelled on the first day?
भोपाल मेट्रो को लेकर लोगों में दिखी दीवानगी, पहले दिन कितने यात्रियों ने किया सफर?

भोपाल मेट्रो को लेकर लोगों में दिखी दीवानगी, पहले दिन कितने यात्रियों ने किया सफर?

संक्षेप:

शनिवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर सुभाष नगर स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया था।

Dec 21, 2025 10:48 pm ISTRatan Gupta भाषा, भोपाल
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो सेवा के पहले व्यायसायिक दिन लोगों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने इस दौरान उम्मीद जताई कि इससे न सिर्फ समय और पैसे की बचत होगी बल्कि यातायात जाम से भी राहत मिलेगी। मेट्रो के एक अधिकारी ने बताया कि शहर में सुबह नौ बजे एम्स स्टेशन से मेट्रो का पहला वाणिज्यिक फेरा शुरू हुआ और शाम छह बजे तक 5,731 लोगों ने सफर का आनंद लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि लोग सुबह से ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ टिकट के लिए कतारों में खड़े हो गए। इससे पहले, शनिवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर सुभाष नगर स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही भोपाल इंदौर के बाद मध्यप्रदेश का दूसरा और देश का मेट्रो सुविधा वाला 26वां शहर बन गया।

राव सिंह नामक एक यात्री ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा कि इससे न केवल समय की बचत होगी ही, बल्कि पैसे भी बचेंगे और यातायात जाम से भी मुक्ति मिलेगी। चेतन नाम के एक अन्य यात्री ने कहा कि उसे बहुत खुशी हो रही है कि उसका शहर भी अब मेट्रो की सूची में शामिल हो गया है। अक्षय नाम के एक युवा ने कहा कि मेट्रो सेवा की शुरुआत से कार्यालय आने-जाने वालों को बहुत राहत मिलेगी।

यात्रा के दौरान कुछ लोगों को मेट्रो ट्रेन के अंदर और स्टेशनों पर सेल्फी और फोटो लेते देखा गया। कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि भोपाल मेट्रो कॉरिडोर से शहर की व्यस्त सड़कों पर यातायात सुचारु होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। भोपाल मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत 10,033 करोड़ रुपये है, जबकि पहले खंड पर 2,225 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।