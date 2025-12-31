MP में कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे लोग, कई जगह 5-6 डिग्री तापमान, घने कोहरे से होगी नए साल की शुरुआत

संक्षेप: मौसम विभाग ने नए साल के पहले दिन प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, उमरिया, सीधी, शहडोल और सिंगरौली जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

देश के उत्तरी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते पूरे उत्तर भारत के साथ-साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस दौरान दिन में तो ज्यादातर शहरों में खिली-खिली धूप निकल रही है, लेकिन रात के वक्त न्यूनतम तापमान में काफी कमी देखी जा रही है। बीते दिन प्रदेश के शहडोल जिले में शीत लहर का असर देखा गया। इसी के असर से प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस भी शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग शहरों में कोहरे का प्रकोप भी देखा गया। ग्वालियर और दतिया जिलों में अति घना कोहरा, छतरपुर (खजुराहो) और सतना जिलों में घना कोहरा और नौगांव (छतरपुर) और सीधी जिलों में हल्का कोहरा देखा गया। इस दौरान प्रदेश में सबसे कम विजिबिलिटी दतिया और ग्वालियर में 50 मीटर से कम, जबकि नौगांव, सतना और सीधी में 500 से 1000 मीटर के बीच रही।

इन शहरों के लिए जारी हुआ कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने बुधवार (31 दिसंबर) के लिए प्रदेश के टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगंज, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

नए साल के पहले दिन यानी गुरुवार (1 जनवरी) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, उमरिया, सीधी, शहडोल और सिंगरौली जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

बीते दिन सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर कल्याणपुर (शहडोल)- 3.2 डिग्री

खुजराहो- 4.2 डिग्री

नौगांव- 4.4 डिग्री

उमरिया- 5.2 डिग्री

रीवा- 5.4 डिग्री

पचमढ़ी- 5.6 डिग्री

मलाजखंड- 6.4 डिग्री

राजगढ़- 6.5 डिग्री सेल्सियस

बीते दिन प्रदेश के प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान इंदौर- 7.2 डिग्री

जबलपुर- 8.2 डिग्री

ग्वालियर- 8.4 डिग्री

उज्जैन- 9.8 डिग्री

भोपाल- 9 डिग्री सेल्सियस