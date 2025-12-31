Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़People in MP are shivering in the biting cold, and the new year will begin with dense fog
MP में कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे लोग, कई जगह 5-6 डिग्री तापमान, घने कोहरे से होगी नए साल की शुरुआत

MP में कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे लोग, कई जगह 5-6 डिग्री तापमान, घने कोहरे से होगी नए साल की शुरुआत

संक्षेप:

मौसम विभाग ने नए साल के पहले दिन प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, उमरिया, सीधी, शहडोल और सिंगरौली जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

Dec 31, 2025 03:44 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

देश के उत्तरी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते पूरे उत्तर भारत के साथ-साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस दौरान दिन में तो ज्यादातर शहरों में खिली-खिली धूप निकल रही है, लेकिन रात के वक्त न्यूनतम तापमान में काफी कमी देखी जा रही है। बीते दिन प्रदेश के शहडोल जिले में शीत लहर का असर देखा गया। इसी के असर से प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस भी शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग शहरों में कोहरे का प्रकोप भी देखा गया। ग्वालियर और दतिया जिलों में अति घना कोहरा, छतरपुर (खजुराहो) और सतना जिलों में घना कोहरा और नौगांव (छतरपुर) और सीधी जिलों में हल्का कोहरा देखा गया। इस दौरान प्रदेश में सबसे कम विजिबिलिटी दतिया और ग्वालियर में 50 मीटर से कम, जबकि नौगांव, सतना और सीधी में 500 से 1000 मीटर के बीच रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन शहरों के लिए जारी हुआ कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार (31 दिसंबर) के लिए प्रदेश के टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगंज, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

नए साल के पहले दिन यानी गुरुवार (1 जनवरी) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, उमरिया, सीधी, शहडोल और सिंगरौली जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

बीते दिन सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर

कल्याणपुर (शहडोल)- 3.2 डिग्री

खुजराहो- 4.2 डिग्री

नौगांव- 4.4 डिग्री

उमरिया- 5.2 डिग्री

रीवा- 5.4 डिग्री

पचमढ़ी- 5.6 डिग्री

मलाजखंड- 6.4 डिग्री

राजगढ़- 6.5 डिग्री सेल्सियस

बीते दिन प्रदेश के प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

इंदौर- 7.2 डिग्री

जबलपुर- 8.2 डिग्री

ग्वालियर- 8.4 डिग्री

उज्जैन- 9.8 डिग्री

भोपाल- 9 डिग्री सेल्सियस

ये भी पढ़ें:26 साल पुराना कर्ज उतारने सफाईकर्मी के घर पहुंचे DSP, कहा- छोटी बेटी की शादी…
ये भी पढ़ें:एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने किए महाकाल दर्शन; भड़के मुस्लिम धर्मगुरु, जारी किया फतवा
ये भी पढ़ें:MP के गेस्ट हाउस में प्रेमी ने की शादीशुदा प्रेमिका की हत्या,गला रेतकर की वारदात

मौसम की सिनोप्टिक परिस्थितियां

पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान और संलग्न अफगानिस्तान के ऊपर माध्य समुद्र तल से लगभग 3.1 किमी की ऊंचाई पर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में अवस्थित है। इसके साथ मध्य क्षोभमंडलीय स्तर में एक टूफ माध्य समुद्र तल से लगभग 5.8 किमी की ऊंचाई पर 28 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में, लगभग 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ विस्तृत है। दक्षिण पंजाब और निकटवर्ती क्षेत्रों उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम माध्य समुद्र तल से लगभग 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 278 किमी प्रति घंटे की गति से बह रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|