people angry with engagement of Son killed his mother, son is seriously injured in Morena, MP MP के मुरैना में बेटे की सगाई से नाराज लोगों ने की उसकी मां की हत्या, युवक गंभीर रूप से घायल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने घटना से एक दिन पहले भी महिला और उसके बेटे से झगड़ा किया था, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था। इसके एक दिन बाद ही आरोपियों ने मां-बेटे पर कातिलाना हमला बोल दिया।

Sourabh Jain वार्ता, मुरैना, मध्य प्रदेशSat, 9 Aug 2025 03:38 PM
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस कस्बे में एक युवक की सगाई होने से नाराज पांच लोगों ने युवक सहित उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने दोनों की लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की, जिससे कि मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह वारदात कैलारस स्थित अयोध्या बस्ती में शुक्रवार देर रात हुई।

मृतक महिला की पहचान हरि प्यारी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 50 साल थी। पुलिस के अनुसार मृतक के बेटे विक्की की सगाई हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई है। इस बात ने उन लोगों को नाराज कर दिया, जिनका हरि प्यारी से विवाद चल रहा था। जिसके बाद ये लोग महिला के घर पर पहुंचे और उसके बेटे विक्की की लोहे की रॉड से पिटाई शुरू कर दी।

इसी दौरान बेटे के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ते हुए बाहर निकलकर आई और बीच-बचाव कर उसे बचाने की कोशिश की। जिसके बाद आरोपियों ने उस पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके चलते मौके पर ही महिला की तत्काल मौत हो गई, जबकि इस मारपीट के दौरान विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आरोपियों की पहचान सुरेश, विशंभर, संतोष, कल्लू और संजय के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने घटना से एक दिन पहले भी महिला और उसके बेटे से झगड़ा किया था, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या ओर मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। खबर लिखे जाने तक सभी आरोपी फरार थे, और पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है।

