Party can decide age of retirement, but not of contribution: Uma Bharti on age limit in politics

‘पार्टी रिटायरमेंट तय कर सकती है, लेकिन…’; राजनीति में उम्र सीमा पर उमा भारती

मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने रिटायरमेंट ऐज और अपने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उमा भारती ने कहा कि मैं अगले साल 65 साल की हो जाऊंगी।

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआईSat, 30 Aug 2025 11:53 AM
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने राजनेताओं के रिटायरमेंट ऐज और अपने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उमा भारती ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी राजनीतिक दल रिटायरमेंट की उम्र तो तय कर सकता है, लेकिन कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति की योगदान देने की क्षमता किस उम्र पर समाप्त हो जाएगी। इंटरव्यू में उनसे उनके पहले के बयान के बारे में पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा हां, मैं चुनाव लड़ूंगी। मेरी उम्र 65 साल भी नहीं है, लेकिन मैं तब लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं इसके लिए तैयार हूं।

एएनआई के साथ एक खास इंटरव्यू में, भाजपा नेता ने कहा, "कोई भी संगठन, राजनीतिक दल, संस्था रिटायरमेंट की उम्र तय कर सकती है, लेकिन योगदान की नहीं। योगदान की कोई उम्र नहीं होती... राजनीति एक मंच है और योगदान मेरी क्षमता है।''

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अनिश्चितकाल तक राजनीति में बनी रहेंगी? इस उमा भारती ने साफ किया, "राजनीति एक मंच है और योगदान मेरी क्षमता है, भगवान ने मुझे यह दिया है और यह मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगा।"

उमा भारती ने बताया कब लड़ेंगी चुनाव

यह पूछे जाने पर कि क्या वह अगला चुनाव लड़ेंगी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "हां... मैं तब चुनाव लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं... मेरे पास जनता की ताकत है..."

उन्होंने तर्क देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने 65 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव लड़ा था। मैं अगले साल 65 साल की हो जाऊंगी। अगर मैं अभी कोशिश करूंगी, तो मुझे कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा..."

उन्होंने कहा कि मेरी एक कमजोरी है कि मैं अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति बहुत ईमानदार हूं। अगर मुझे किसी संसदीय सीट के लिए चुनाव लड़ना पड़े, तो मुझे अपना पूरा समय और पूरी ईमानदारी वहां के लोगों को समर्पित करनी होगी। और अगर किसी को कोई परेशानी होती है, तो मुझे उसका पछतावा होगा। मैं एक ऑब्जेक्टिव-ओरिएंटेड व्यक्ति हूं और चुनाव लड़ने का मेरा निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरे उद्देश्य में बाधा आएगी या नहीं।

बता दें कि, उमा भारती पहली बार 1989 में खजुराहो सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचीं थीं। उन्होंने 1991, 1996 और 1998 में लगातार तीन बार इस सीट पर जीत हासिल की।

इसके बाद 1999 के चुनावों में उन्होंने अपना ध्यान भोपाल निर्वाचन क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया। बाद में 2003 में उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा के सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में उसके प्रचार अभियान का नेतृत्व किया और एक व्यापक जीत हासिल की, जिससे दिग्विजय सिंह का एक दशक पुराना शासन समाप्त हो गया। 2014 के आम चुनावों में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल यादव को हराकर विजयी हुईं और नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनीं।

