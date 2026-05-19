पापा ये लोग मुझे मार डालेंगे! फोन कटने के 20 मिनट बाद पलक की हो गई मौत; दहेज हत्या का आरोप
घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि ससुराल वाले इसे आत्महत्या कहकर रफा-दफा करने में लगे हुए हैं।
पलक की शादी हुए अभी साल भर ठीक से नहीं बीता था कि उसकी संदिग्ध हालात में मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि ससुराल वाले इसे आत्महत्या कहकर रफा-दफा करने में लगे हुए हैं। पिता ने बताया, उसने फोन पर मुझसे कहा था- "पापा मुझे यहां से ले जाओ… ये लोग मुझे मार डालेंगे।"
फोन पर पिता से रोते हुए लगाई गुहार
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पलक ने कथित तौर पर अपनी मौत से करीब 20 मिनट पहले अपने पिता को फोन किया था। उसने अपने पिता से ससुराल से ले जाने की गुहार लगाई थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था।
पापा, मुझे यहां से ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे…
पलक के पिता के मुताबिक, बिटिया ने 12 मई की रात को उन्हें फोन किया और कहा- घर में किसी ने उससे बात नहीं की। उसने तीन दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। उसने अपने पिता से फोन पर कहा, “पापा, मुझे यहां से ले जाओ। वे कार और सोने की चेन मांग रहे हैं। वे मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे।”
फोन कटने के 20 मिनट बाद हो गई मौत
पलक के पिता ने उसे समझाते हुए कहा- वह उसके भाई को घर लाने के लिए भेजेंगे। परिवार के मुताबिक, कॉल के दौरान पलक डरी हुई लग रही थी। वह लगातार रो रही थी। इस बातचीत के लगभग 20 मिनट बाद, उसके पति अमित ने फोन किया। अमित ने बताया कि पलक ने फांसी लगा ली है। यह सुनकर पूरा परिवार हिल गया और हम आज तक इस सदमें से बाहर नहीं आ पाए हैं।
चोट के निशान से परिवार को हत्या का शक
जब उसके रिश्तेदार घर पहुंचे, तो वह पहले ही मर चुकी थी। परिवार ने दावा किया कि उसकी गर्दन, पैरों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोट के निशान थे, जिससे हत्या का शक पैदा हुआ। गुस्साए रिश्तेदारों ने बाद में निष्पक्ष जांच, पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी और फोरेंसिक जांच की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया।
एयरफोर्स कर्मी से हुई थी शादी
पुलिस और परिवार वालों के मुताबिक, पलक की शादी 14 अप्रैल, 2025 को एयर फोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी अमित रजक से हुई थी। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि शादी में सोना, चांदी, मोटरसाइकिल और दूसरी चीजें देने के बावजूद, पति, सास और देवर कार और सोने की चेन की मांग करते रहे।
ससुराल वाले कर रहे थे परेशान
उन्होंने यह भी दावा किया कि शादी के दौरान दी गई फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीदें ससुराल वालों ने कैश करा ली थीं। पलक के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे बार-बार परेशान किया गया, घर में अकेला रखा गया और खाना भी नहीं दिया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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