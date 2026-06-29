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2 साल पहले मिला था 93 लाख का हीरा, अब फिर फिर चमकी किस्मत, परिवार को मिला 11.19 कैरेट का हीरा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पन्ना में 2 साल पहले जिस परिवार की किस्मत चमकी, अब वही परिवार फिर मालामाल बनने वाला है।

2 साल पहले मिला था 93 लाख का हीरा, अब फिर फिर चमकी किस्मत, परिवार को मिला 11.19 कैरेट का हीरा

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर एक आदिवासी परिवार की किस्मत बदल दी। दो साल पहले 19.22 कैरेट का हीरा मिलने पर 93 लाख रुपए पाने वाला परिवार अब दूसरी बार मालामाल होने की तैयारी में है। इस बार परिवार को 11.19 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा मिला है, जिसकी शासकीय नीलामी में करीब 40 लाख रुपए तक कीमत मिलने का अनुमान है।

अहिरगवां क्षेत्र में राकेश गौड़ आदिवासी ने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ अप्रैल में निजी जमीन पर हीरे की खदान का पट्टा लिया था। करीब दो महीने तक लगातार खुदाई और मिट्टी की छंटाई के बाद सोमवार को उन्हें 11.19 कैरेट का चमचमाता हीरा मिला। परिवार ने नियमानुसार हीरा कार्यालय में हीरा जमा करा दिया है।

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2024 में मिला था 19.22 कैरेट का हीरा

जांच के बाद इसे शासकीय नीलामी में रखा जाएगा। यह परिवार पहले भी अपनी किस्मत चमका चुका है। साल 2024 में इसी परिवार को 19.22 कैरेट का हीरा मिला था, जिसकी सरकारी नीलामी में 93 लाख रुपए की कीमत मिली थी। इसके बावजूद परिवार ने खनन का काम जारी रखा और एक बार फिर मेहनत रंग लाई।

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राकेश गौड़ का कहना है कि हीरे की नीलामी से मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा फिर नई खदान लगाने में लगाया जाएगा। उनका मानना है कि पन्ना की धरती पर मेहनत करने वालों को कभी न कभी उसका फल जरूर मिलता है। पन्ना में हर साल हजारों लोग हीरे की तलाश में खदानें लगाते हैं। अधिकांश लोगों को सफलता नहीं मिलती, लेकिन कभी-कभी यही धरती किसी साधारण परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। राकेश गौड़ का परिवार इसका ताजा उदाहरण है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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