2 साल पहले मिला था 93 लाख का हीरा, अब फिर फिर चमकी किस्मत, परिवार को मिला 11.19 कैरेट का हीरा
पन्ना में 2 साल पहले जिस परिवार की किस्मत चमकी, अब वही परिवार फिर मालामाल बनने वाला है।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर एक आदिवासी परिवार की किस्मत बदल दी। दो साल पहले 19.22 कैरेट का हीरा मिलने पर 93 लाख रुपए पाने वाला परिवार अब दूसरी बार मालामाल होने की तैयारी में है। इस बार परिवार को 11.19 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा मिला है, जिसकी शासकीय नीलामी में करीब 40 लाख रुपए तक कीमत मिलने का अनुमान है।
अहिरगवां क्षेत्र में राकेश गौड़ आदिवासी ने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ अप्रैल में निजी जमीन पर हीरे की खदान का पट्टा लिया था। करीब दो महीने तक लगातार खुदाई और मिट्टी की छंटाई के बाद सोमवार को उन्हें 11.19 कैरेट का चमचमाता हीरा मिला। परिवार ने नियमानुसार हीरा कार्यालय में हीरा जमा करा दिया है।
2024 में मिला था 19.22 कैरेट का हीरा
जांच के बाद इसे शासकीय नीलामी में रखा जाएगा। यह परिवार पहले भी अपनी किस्मत चमका चुका है। साल 2024 में इसी परिवार को 19.22 कैरेट का हीरा मिला था, जिसकी सरकारी नीलामी में 93 लाख रुपए की कीमत मिली थी। इसके बावजूद परिवार ने खनन का काम जारी रखा और एक बार फिर मेहनत रंग लाई।
राकेश गौड़ का कहना है कि हीरे की नीलामी से मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा फिर नई खदान लगाने में लगाया जाएगा। उनका मानना है कि पन्ना की धरती पर मेहनत करने वालों को कभी न कभी उसका फल जरूर मिलता है। पन्ना में हर साल हजारों लोग हीरे की तलाश में खदानें लगाते हैं। अधिकांश लोगों को सफलता नहीं मिलती, लेकिन कभी-कभी यही धरती किसी साधारण परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। राकेश गौड़ का परिवार इसका ताजा उदाहरण है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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