अंग्रेजों के लिए बने थे काल, 1857 की क्रांति के हीरो रणजीत राय दीक्षित की कहानी

वतन के जां-निसार हैं वतन के काम आएंगे,हम इस जमीं को एक रोज आसमां बनाएंगे...जफर मलीहाबादी का ये शेर उन असंख्य वीर सेनानियों पर एकदम सटीक बैठता है। हमने अपनी किताबों और इतिहास के पन्नों में चुनिंदा स्वतंत्रत सेनानियों को पढ़ा लेकिन इनके अलावा भी ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने रक्त से इस धरती को सिंचित किया और सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे पं रणजीत रॉय दीक्षित। इस नाम का इतना खौफ था कि अंग्रेजों को न जाने कितनी बार इस बहादुर रणबांकुरे ने छठी का दूध याद दिलाया था। आज के दिन जमींदार पं रणजीत रॉय दीक्षित ने अपनी मां भारती के लिए बलिदान दिया था। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के डभौरा से ताल्लुक रखने वाले रणजीत राय दीक्षित की कहानी आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है।

देश में कई कोनों में सन 1857 में आजादी की ज्वाला हर भारतीय के सीने में धधक रही थी। मध्य प्रदेश का रीवा भी इससे अछूता नहीं था। 1857 की इस क्रांति को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों को फांसी दे रही थी या फिर जेल में डाल देती थी। इस युद्ध में महान विभूतियों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। उनमें से डभौरा के जमींदार पं.रणजीत राय दीक्षित प्रमुख थे।

कहां हुआ जन्म? विन्ध्य तरहार क्षेत्र के डभौरा जागीर में 16 अप्रैल सन् 1807 को रामनवमी पर्व के दिन पंडित रणजीत राय दीक्षित जी का जन्म हुआ था। इनके पिता जी का नाम जागीरदार पं. भगवन्त राय दीक्षित एवं इनकी माता जी का नाम श्रीमती राजलक्ष्मी देवी था। इनका विवाह तिरोंहा जागीर के राजा साहब की पुत्री भाग्यश्री देवी से हुआ जिनसे 03 पुत्र हुए।

1857 की क्रांति के दौरान बिहार से झांसी जा रहे वीर कुंवर सिंह जी एवं उनकी 500 की क्रान्तिकारी सेना कटरा सोहागी होते हुए डभौरा पहुंची। जहां पर पंडित रणजीत राय दीक्षित ने क्रान्तिकारी जत्था का अपने डमौरा दुर्ग में स्वागत किया था। यह जत्था 03 दिन तक डभौरा में रूकने के बाद बांदा के लिए रवाना हुआ। पंडित जी ने अपनी डभौरा की एक सैन्य टुकड़ी को उनके साथ रवाना किया। डमौरा की इसी सैन्य टुकड़ी ने बांदा एवं पिन्ड्रा की लड़ाईयों में भाग लिया था।

प्रयाग को बांदा से जोड़ने वाली सड़क को तोड़ने का जिम्मा ब्रिटिश हुकूमत के कहने पर महाराजा रघुराज सिंह ने 100 सवार 800 पैदल 35 गोलंदाज और 2 तोपे भेजी थी। आरा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कुंवर सिंह रीवा होकर झांसी की रानी महारानी लक्ष्मी बाई की सहायता को जाना चाहते थे। ब्रिटिश हुकूमत के कहने पर महाराज रघुराज सिंह ने सेना के साथ अपने दीवान दीनबंधु को उनको रोकने के लिए भेजा था जिसके बाद प्रयाग के निकट कुंवर सिंह का रास्ता रोक दिया गया और वह आगे नहीं बढ़ सके।

प्रयाग से बांदा को जोड़ने वाली सड़क ग्राम डभौरा के पास से गुजरती है। यह सड़क अंग्रेजों के लिए प्राण नली के समान थी। किसी प्रकार इसे नष्ट करना स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अनिवार्य था। यह कार्य पं.रणजीत राय दीक्षित को सौंपा गया। सन 1857 में स्वतंत्रता युद्ध के आरंभ होते ही रणजीत राय दीक्षित ने युद्ध की घोषणा कर दी और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सेनानियों को अपने यहां बुलाया। इनके बुलाए जाने पर उत्तर प्रदेश से ठाकुर मतंगजन सिंह, छोटे हनुमान सिंह, बढ़े हनुमान सिंह मध्यप्रदेश रामगढ़वा से ठाकुर संग्राम सिंह, ठाकुर रणमत सिंह अपने दलबल के साथ आ गए। इसके बाद इन स्वतंत्रता सेनानियों ने डभौरा में रहकर एक नीति बनाई। इलाहाबाद–बांदा सड़क पर इन लोगों ने अंग्रेजों पर कई दफा घात लगाकर हमला किया।

दोनों हाथों से काटे अंग्रेजों के सिर डभौरा के समीप मुड़कटा के मैदान में अंग्रेजों और कुंवर सिंह के मध्य युद्ध हुआ। ऐसे में रणजीत राय दीक्षित भी अपनी फौज लेकर कुंवर सिंह की सहायता के लिए युद्ध भूमि पहुंच गए। कहा जाता है कि फौज में सबसे आगे घोड़े पर सवार पं. रणजीत राय दीक्षित अपनी दोनों तलवारों से कई अंग्रेजों के सिरों को धड़ से अलग कर दिया था। देखते ही देखते दर्जनों सिर काट दिए, इसलिए उस स्थान का नाम मुड़कटा रख दिया गया। 1857 की इस क्रांति में जमींदार पं रणजीत राय दीक्षित कई साथी भी इस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसमें एक मथानी लोहार भी थे, जिनकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं।

शहीद पर दो मत ऐसे में अंग्रेज बेरिंग ने पं. रणजीत राय दीक्षित को हावी होते देख अंग्रेजी सैनिकों को एक साथ पं. रणजीत राय दीक्षित पर हमला करने को कहा। ऐसे में युद्ध लड़ते-लड़ते बेरिंग ने एक-एक करके पं. रणजीत राय दीक्षित के दोनो हाथों पर तलवार से कई वार किए। उन्हें अंग्रेजों की ओर से दी गई दर्दनाक मौत के पीछे दो मत हैं। एक वर्ग का कहना है कि उन्हें कैद कर बंगाल ले जाया गया था,जहां उन्हें फिर फांसी दी गई और वह वीरगति को प्राप्त होकर अमर हो गए। दूसरे वर्ग का कहना है कि अंग्रेजी जनरल आसवर्ने एवं कर्नल बेरिंग के नेतृत्व में अगस्त 1858 में अंग्रेजी सेना ने डभौरा पर आक्रमण किया जहां मुरकाटा के मैदान पर अंग्रेजी एवं क्रान्तिकारियों मध्य भीषण युद्ध हुआ इस युद्ध में क्रान्तिकारी सेना का नेतृत्व कर रहे जागीरदार पं. रणजीत राय दीक्षित एवं उनके साथ भवानी लोहार, भवानी सिंह विसेन सहित लगभग हजारों की संख्या में क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 20 अगस्त 1858 को रणभूमि में डमौरा के सपूत पंडित रणजीत राय दीक्षित जी के शहादत उपरांत सेना की कमान उनके 15 वर्षीय पोते पं. शत्रु जीत राय दीक्षित ने संभाली एवं युद्ध के मैदान में वीरता को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने डभौरा की तीन मंजिला गढ़ी को तोप के गोलों से ध्वस्त कर दिया था। जिसके अवशेष आज भी डभौरा बस्ती में स्थित है।