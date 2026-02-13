Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महिला को आया हार्ट अटैक, मुंह से निकलने लगे झाग

Feb 13, 2026 04:40 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में शुक्रवार को एक दुखद घटना हो गई। यहां कथा में पंडाल में बैठी उत्तर प्रदेश की 65 वर्षीय महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महिला को आया हार्ट अटैक, मुंह से निकलने लगे झाग

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में शुक्रवार को एक दुखद घटना हो गई। यहां कथा में पंडाल में बैठी उत्तर प्रदेश की 65 वर्षीय महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतका की पहचान इटावा निवासी पुष्पा देवी के रूप में हुई है। वह दो दिनों से डबरा के नवग्रह शक्ति पीठ पर कथा में शामिल हो रही थीं। जैसे ही वह पंडाल में अपनी जगह पर बैठीं, अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वह अचेत होकर गिर पड़ीं।

पुष्पा देवी के रिश्तेदार संतोष सोनी ने बताया कि वे सुबह समय पर कथा स्थल पहुंच गए थे। अचेत होने के बाद परिजनों ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उन्हें तुरंत कथा परिसर में बने अस्थायी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार पुष्पा देवी लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रही थीं।

लगभग दो साल पहले उन्हें गंभीर समस्या हुई थी, जिसके बाद से उनका इलाज जारी था। बीमार होने के बावजूद वह भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था के कारण डबरा में अपने रिश्तेदारों के यहां रुककर कथा सुनने पहुंची थीं। पुष्पा देवी अपनी ननद के साथ इटावा से डबरा आई थीं। वे यहां सराफा बाजार स्थित अपने रिश्तेदारों के घर रुकी हुई थीं।दो दिन से वे नियमित रूप से गाड़ी से कथा सुनने जा रही थीं, लेकिन शुक्रवार को 12 बजे उनकी अंतिम सुबह साबित हुई।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश में कलश यात्रा के दौरान मची भगदड़, एक महिला की मौत
ये भी पढ़ें:MP में 60 जवानों को समय से पहले प्रमोशन, बालाघाट में अमर जवान ज्योति बनेगा
ये भी पढ़ें:एमपी के मुरैना में बड़ा हादसा, मुरैना में मंदिर की छत गिरने से 3 बच्चियों की मौत

आपको बता दे नवग्रह पीठ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के क्रम में शुक्रवार को कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का अंतिम दिन था। पंडित मिश्रा ने कहा कि भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं कि भगवान से मिलवा दो, प्रभु तो आपका हृदय में है। उसे प्रकट करने की आवश्यकता है।कल से कवि कुमार विश्वास राम कथा कहेंगे।यह कथा 14 से 16 फरवरी तक जारी रहेगी।इस कथा में ग्रामीण अंचल से महिलाओं का आने का सिलसिला कम होने की संभावना है।एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि व्यवस्था बनाने में जुटे हैं।रेलवे पुलिस भी मुस्तैद है।दो स्पेशल ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, जिसमें एक ग्वालियर की तरफ जा रही है तो दूसरी झांसी की ओर जा रही है।

बता दें, डबरा में नवग्रह मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के तहत पं. मिश्रा की कथा का आयोजन किया गया है।समारोह के पहले दिन 10 फरवरी को कलश यात्रा शुरू होने से पहले भगदड़ मच गई थी, जिसमें 70 वर्षीय महिला रति साहू की मौत हो गई।बच्ची समेत 8 लोग घायल हुए थे।भगदड़ तब मची जब कलश यात्रा से पहले कलश बांटे जा रहे थे।इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने अचानक स्टेडियम का गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। महिलाएं एक दूसरे पर गिर गईं।रति की बहू ने पुलिसकर्मियों की लापरवाही से हादसा होने के आरोप लगाए थे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Pandit Pradeep Mishra Katha Woman Died of Heart Attack
;;;