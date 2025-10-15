Hindustan Hindi News
मैं भी आई लव मोहम्मद बोलूंगा पर; पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने रख दी कौन सी नई शर्त?

संक्षेप:  धीरेंद्र शास्त्री ने जोर देकर कहा कि हिंदू खतरे में ही है और इसके लिए कथित अत्याचारों, घटती आबादी और कई राज्यों में हिंदुओं में गर्व की कमी के उदाहरण दिए। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने और जागृत होने का आग्रह

Wed, 15 Oct 2025 03:07 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल/नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू होकर देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इस नारे पर विवाद भी खूब हुआ। इसके जवाब में नवरात्रि के मौके पर ई लव महादेव के नारे ने भी लोगों का ध्यान खींचा था। अब इस पूरे विवाद पर बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हमें आई लव मोहम्मद के नारे से कोई परेशानी नहीं है, मैं भी आई लव मोहम्मद बोलूंगा,लेकिन फिर आपको आई लव महादेव से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

एएनआई को दिए इंटरव्यू में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें इस नारे से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने समुदायों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया। धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि हमने इसका समर्थन किया। लेकिन जब मैं कहूं 'आई लव महादेव', तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, 'सर तन से जुदा' जैसे बयान न दें। यह देश के कानून के खिलाफ है। यह देश के संविधान के खिलाफ है। अभी तक हमारे सभी बयानों को देखिए। हमने सिर्फ एक ही बात कही है। हम तलवार की लड़ाई में विश्वास नहीं करते। हम विचारों की लड़ाई में विश्वास करते हैं।

धीरेंद्र शास्त्री ने 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिवसीय पदयात्रा की घोषणा की। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं, हिंदुत्व और हिंदुस्तान को बढ़ावा देना है, जबकि जातिवाद को अस्वीकार करना और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल समावेशी है और मुसलमानों या ईसाइयों के खिलाफ निर्देशित नहीं है। उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि जातिवाद के नाम पर कोई जहर फैले। हम चाहते हैं कि इस देश में हिंदुओं, हिंदुत्व और हिंदुस्तान का जश्न मनाया जाए। हम मुसलमानों या ईसाइयों के खिलाफ नहीं हैं।" धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं की स्थिति, एकता और कट्टरता के विचार से संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू खतरे में ही है और इसके लिए कथित अत्याचारों, घटती आबादी और कई राज्यों में हिंदुओं में गर्व की कमी के उदाहरण दिए। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने और जागृत होने का आग्रह करते हुए कहा कि केवल जमीनी स्तर पर जुड़ाव, गांव से गांव, गली से गली तक ही अस्तित्व और शक्ति सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने जाति-आधारित संघर्षों के खिलाफ अपील की, यह कहते हुए कि सभी सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए, और इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक क्रांति वैचारिक होनी चाहिए, न कि हिंसक। उन्होंने कहा, "तालों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति होनी चाहिए।"