‘वो मेरे लिए पंखा टांग रहे हैं…3 दिन से खाना नहीं खाया,’ ग्वालियर की पलक ने मौत से पहले मां को क्या-क्या बताया

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 21 साल की पलक रजक की ससुराल में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पलक की एक साल पहले शादी ही हुई थी। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या करने का आरोप लगाया है।

मध्य प्रदेश में एक और नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, ग्वालियर जिले में 21 साल पलक रजक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। हालांकि, उसके परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या करने का आरोप लगाया है। पलक की शादी एक साल पहले 14 अप्रैल 2025 को हुई थी। पलक की मां के मुताबिक, उसने मौत से पहले 12 मई की रात मां को बताया था कि ससुरालवाले उससे झगड़ा कर रहे हैं और उसके लिए पंखा टांग रहे हैं।

संबंध बिगड़े के डर से नहीं की कोई कार्रवाई मृतक की मां सीमा ने बताया, “मेरी बेटी मुझे बताया करती थी कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। पुलिस में शिकायत करने से हमारे संबंध खराब जाते यह सोचकर हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शादी के वक्त उन्होंने किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी। हमने उन्हें 2 लाख रुपये की एक कार, 3 लाख रुपये का फर्नीचर और 2.5 लाख रुपये नकद दिए थे। हमने उन्हें 10 तोला सोना और आधा किलोग्राम चांदी भी दी थी। अब वो ब्रेजा कार की मांग कर रहे थे। मारने के बजाय वो बस उसे हमारे पास वापस भेज देते। उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की और हमारे बार-बार दखल देने के बावजूद उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। 12 मई की रात को उसने मुझसे कहा, 'वो मेरे लिए एक पंखा टांग रहे हैं, वो मुझसे झगड़ा कर रहे हैं...' हम न्याय चाहते हैं और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए।”

पिता बोले- बेटी को लगातार परेशान करते थे ससुरालवाले पलक के पिता, मोहर सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर बार-बार परेशान किया जाता था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वाले एक कार की मांग कर रहे थे। मैं उनसे बार-बार बात करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आते थे, उसके साथ मारपीट करते थे और उसे ताने मारते थे। उन्होंने आगे कहा कि पलक के ससुर सरकारी कर्मचारी हैं। पुलिस को इस मामले में जांच कर ससुरालवालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना किसी और की बेटी के साथ दोबारा नहीं होनी चाहिए।