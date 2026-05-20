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‘वो मेरे लिए पंखा टांग रहे हैं…3 दिन से खाना नहीं खाया,’ ग्वालियर की पलक ने मौत से पहले मां को क्या-क्या बताया

Praveen Sharma ग्वालियर, एएनआई
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 21 साल की पलक रजक की ससुराल में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पलक की एक साल पहले शादी ही हुई थी। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या करने का आरोप लगाया है।

‘वो मेरे लिए पंखा टांग रहे हैं…3 दिन से खाना नहीं खाया,’ ग्वालियर की पलक ने मौत से पहले मां को क्या-क्या बताया

मध्य प्रदेश में एक और नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, ग्वालियर जिले में 21 साल पलक रजक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। हालांकि, उसके परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या करने का आरोप लगाया है। पलक की शादी एक साल पहले 14 अप्रैल 2025 को हुई थी। पलक की मां के मुताबिक, उसने मौत से पहले 12 मई की रात मां को बताया था कि ससुरालवाले उससे झगड़ा कर रहे हैं और उसके लिए पंखा टांग रहे हैं।

संबंध बिगड़े के डर से नहीं की कोई कार्रवाई

मृतक की मां सीमा ने बताया, “मेरी बेटी मुझे बताया करती थी कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। पुलिस में शिकायत करने से हमारे संबंध खराब जाते यह सोचकर हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शादी के वक्त उन्होंने किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी। हमने उन्हें 2 लाख रुपये की एक कार, 3 लाख रुपये का फर्नीचर और 2.5 लाख रुपये नकद दिए थे। हमने उन्हें 10 तोला सोना और आधा किलोग्राम चांदी भी दी थी। अब वो ब्रेजा कार की मांग कर रहे थे। मारने के बजाय वो बस उसे हमारे पास वापस भेज देते। उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की और हमारे बार-बार दखल देने के बावजूद उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। 12 मई की रात को उसने मुझसे कहा, 'वो मेरे लिए एक पंखा टांग रहे हैं, वो मुझसे झगड़ा कर रहे हैं...' हम न्याय चाहते हैं और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए।”

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पिता बोले- बेटी को लगातार परेशान करते थे ससुरालवाले

पलक के पिता, मोहर सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर बार-बार परेशान किया जाता था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वाले एक कार की मांग कर रहे थे। मैं उनसे बार-बार बात करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आते थे, उसके साथ मारपीट करते थे और उसे ताने मारते थे। उन्होंने आगे कहा कि पलक के ससुर सरकारी कर्मचारी हैं। पुलिस को इस मामले में जांच कर ससुरालवालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना किसी और की बेटी के साथ दोबारा नहीं होनी चाहिए।

12 मई को हुई थी घटना : एसपी सिटी अतुल कुमार सोनी

एसपी सिटी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि मृतका पलक रजक ग्वालियर में मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरैया पुरा की रहने वाली थी। उसकी शादी 14 अप्रैल, 2025 को हुई थी और कथित तौर पर 12 मई को उसने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एसपी ने बताया, यह घटना 12 मई को हुई थी और सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर भेज दी गईं। घटना के बाद पलक को शुरू में मुरार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उसके परिवार वालों के कहने पर उसे बाद में बिरला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। उन्होंने कहा कि मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगातार ब्रेजा गाड़ी की मांग करने, उसका ‘स्त्रीधन’ रोककर रखने और ताने मारकर लगातार उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस अधिकारी ने अभी यह मामला शुरुआती जांच के दायरे में है। एमएलसी रिपोर्ट, दर्ज किए गए बयानों और घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों के आधार पर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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