Pakistan Flag Balloon Made In China Rajasthan Police Investigation राजस्थान में कहां से आए पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे, चीन से जुड़े तार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Pakistan Flag Balloon Made In China Rajasthan Police Investigation

राजस्थान में कहां से आए पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे, चीन से जुड़े तार

राजस्थान के झालावाड़ में जब्त पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारों के तार इंदौर से जुड़े। इसके लिए बुधवार को राजस्थान पुलिस और आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) की संयुक्त टीम इंदौर आई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 11:12 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में कहां से आए पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे, चीन से जुड़े तार

राजस्थान के झालावाड़ में जब्त पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारों के तार इंदौर से जुड़े। इसके लिए बुधवार को राजस्थान पुलिस और आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) की संयुक्त टीम इंदौर आई। बुधवार को सियागंज के दो व्यापारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। जब्त गुब्बारे चाइना के बताए गए हैं। टीम ने बताया कि दो दिन पूर्व गांव में ऐसे गुब्बारे जब्त हुए हैं, जिन पर हरे रंग से उर्दू में 14 अगस्त जश्न ए आजादी लिखा हुआ है। उस पर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है। जांच में पता चला बच्चों ने गुब्बारे स्थानीय दुकानदार प्रहलाद पुत्र रमेशचंद्र राठौर से खरीदा था। प्रहलाद बिस्कुट की ब्रिक्री बढ़ाने के लिए पैकेट के साथ गुब्बारे चिपका कर बेच रहा था। उसने पूछताछ में आलोट (रतलाम) से दिलीप गोवर्धन पोरवाल निवासी उत्तम कालोनी का नाम बताया। दिलीप थोक व्यापारी है।

बुधवार को पुलिस ने दिलीप को हिरासत में लिया तो बताया वह स्वयं इंदौर के सियागंज से धीरज सिंघल से माल खरीदता है। दोपहर को टीएम इंदौर पहुंची और धीरज सिंघल और उसके भाई नीरज सिंघल को हिरासत में लिया। सिंघल बंधुओं की सियागंज में बसंज एजेंसी के नाम से थोक की दुकान है। एसआई अजय मार्को के अनुसार नीरज और धीरज ने बताया जब्त माल चाइना का है।

दिल्ली-चेन्नई और राजस्थान से खरीदा माल

एसआई के अनुसार धीरज और नीरज ने बताया कि व्यापारी चीन से कंटेनर के माध्यम से माल मंगवाते हैं। उन्होंने तीन बोरियां माल खरीदा था। माल दिल्ली, चेन्नई और राजस्थान के अलग अलग जगहों से आता है। पुलिस अंतिम कड़ी तक पहुंचने के लिए व्यापारियों से बिल और अकाउंट की जानकारी मांग रही है। एटीएस ने भी व्यापारियों के खातों और फोन नंबरों की जानकारी ली है।

राजस्थान के उन्हेल कस्बे में हाल ही में बिस्किट पैकेट के साथ हरे रंग के गुब्बारे मिले, जिन पर पाकिस्तान का झंडा और '14 अगस्त जश्ने आजादी' छपा हुआ था। जैसे ही यह मामला सामने आया, पुलिस ने जांच तेज की और सप्लाई की कड़ी इंदौर तक पहुंची। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि यह माल इंदौर की महारानी रोड स्थित बसंत एजेंसी बैलून मार्ट से भेजा गया था।

रिर्पोट - हेमंतो

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|