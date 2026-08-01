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रास्ते में खत्म हो गई एंबुलेंस की ऑक्सीजन, बेटे ने मां की गोद में तड़प-तड़पकर तोड़ दिया दम; VIDEO

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, मंडला
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मध्य प्रदेश के मंडला में एक युवक ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस में रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।

एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने पर युवक की मौत
एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने पर युवक की मौत

किसी भी प्रदेश के लोग या उस प्रदेश की सरकार ये नहीं चाहती, कि उनका प्रदेश इसलिए जाना जाए, कि एक बच्चे को ले जा रही एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंडला में ऐसा ही हुआ। यहां 21 साल के एक जवान एंबुलेंस में बैठकर इलाज के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म हो गई। उस जवान बेटे ने तड़प-तड़पकर अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया।

सामने आया दर्दनाक वीडियो

मामला 27 जुलाई का है। 31 जुलाई को मामला तब सामने आया जब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मां और पिता तड़पते बच्चे को अपनी गोद में लिए हैं, और ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से उनका बेटा एंबुलेंस के अंदर एक अदद सांस लेने के लिए तरस रहा है और इसी तरह तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई।

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मां की गोद में तड़पकर तोड़ा दम

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मृतक का नाम अजीत बरैया था। वो बम्हनी पुलिस थाना क्षेत्र के सुनेहरा गांव का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि मंडला जिला अस्पताल में अजीत की नियमित डायलिसिस करवाई जा रही थी। बेटे की हालत बिगड़ने पर परिवार ने एंबुलेंस बुलाई थी, लेकिन अस्पताल में पहुंचने से पहले ही एंबुलेंस की ऑक्सीजन खत्म हो गई और युवक ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।

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अस्पताल में भी नहीं दी गई ऑक्सीजन

इस मामले पर बात करते हुए मृतक युवक के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाते समय, सांस लेने में तकलीफ होने के बावजूद मरीज को ऑक्सीजन नहीं दी गई। कम्युनिटी सेंटर में ऑक्सीजन ना मिलने पर उनके बेटे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही एंबुलेंस की ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे युवक ने मां की गोद में ही तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।

'…तो बेटा बच जाता'

बेटे की मौत के बाद मृतक के पिता ने दुख जताते हुए कहा कि मेरा बेटा एंबुलेंस में सांस लेने के लिए तड़पकर मर गया। पिता ने बताया कि उन्होंने कॉल किया तो एंबुलेंस एक घंटे के बाद आई, और मंडला अस्पताल के रास्ते में ही एंबुलेंस की ऑक्सीजन खत्म हो गई। पिता ने बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही बेटे की मौत होगई। पिता ने रोते हुए कहा कि अगर रास्ते में एंबुलेंस की ऑक्सीजन ना खत्म हुई होती, तो उनका बेटा बच जाता।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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