MP के 40+ जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट, 60Km/h तक चलेगी हवा; जानें 27 जून तक का मौसम
Madhya Pradesh Mausam: मौसम विभाग ने एमपी के 40 से ज्यादा जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश, आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं। हवाओं की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। जाने आपके इलाके में 27 जून तक कैसा रहेगा मौसम।
Madhya Pradesh Mausam: मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 40 से अधिक जिलों के लिए गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। सीहोर, जबलपुर और सागर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। वहीं भोपाल, इंदौर समेत 40 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी कर 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
अगले दो से तीन दिन के लिए क्या है अनुमान
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश में सक्रिय मौसमी प्रणालियों और दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान मानसून के मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
ऑरेंज अलर्ट कहां
सीहोर, जबलपुर और सागर जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।
येलो अलर्ट कहां
भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं सीधी और नरसिंहपुर में इसी चेतावनी के साथ लू पड़ने की आशंका भी जताई गई है।
23 से 27 जून तक मौसम का पूर्वानुमान
- प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना।
- कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।
- अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश के और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी।
- मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।
कहां चली धूलभरी आंधी और लू
मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान धूलभरी आंधी खंडवा, छतरपुर और खरगोन जिलों में दर्ज की गई। वहीं नरसिंहपुर जिले में लू का असर रहा।
प्रदेश के पांच सबसे ठंडे शहर (न्यूनतम तापमान)
- पचमढ़ी (नर्मदापुरम): 17.8°C
- धार : 21.3°C
- खंडवा : 21.4°C
- दमोह : 21.5°C
- राजगढ़ : 22.4°C
प्रदेश के पांच सबसे गर्म शहर (अधिकतम तापमान)
- दतिया : 42.2°C
- सीधी : 41.0°C
- खजुराहो (छतरपुर) : 40.6°C
- नौगांव (छतरपुर)/टीकमगढ़ : 40.5°C
- ग्वालियर : 40.2°C
बीते 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
प्रदेश में सबसे अधिक 44 मिमी बारिश खजुराहो में दर्ज की गई। इसके अलावा धार में 43.7 मिमी, बदनावर में 41.2 मिमी, कालापीपल में 36 मिमी, पचमढ़ी में 32 मिमी, गौतमपुरा में 30.6 मिमी, सांवेर में 29.2 मिमी, धनोरा में 29 मिमी तथा भोपाल में 19.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।
यहां चलीं 30 से 60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं
सबसे तेज हवा सीधी में 59 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। इसके अलावा भोपाल में 54, अशोकनगर में 44, बैतूल और गुना में 41-41, खंडवा में 39, राजगढ़ और बड़वानी में 37-37, विदिशा में 35, होशंगाबाद में 30, जबलपुर में 74 (थंडरस्टॉर्म गस्ट), रीवा में 46, सतना में 39, सीधी में 35 और नरसिंहपुर में 31 किमी प्रति घंटे तक हवा चली।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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