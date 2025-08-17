एमपी में फिर भारी बारिश की चेतावनी; कहां ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?

मध्य प्रदेश में एकबार फिर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सूबे के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। जानें कहां जारी किया गया है ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?

मध्य प्रदेश में एकबार फिर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 7 दिनों के दौरान एमपी में अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। 21 और 22 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है जबकि 17, 18, 22 और 23 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सूबे के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं गरज, वज्रपात और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने सूबे के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।