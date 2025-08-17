orange and yellow alert for heavy rain again in mp know madhya pradesh weather forecast एमपी में फिर भारी बारिश की चेतावनी; कहां ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
एमपी में फिर भारी बारिश की चेतावनी; कहां ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?

मध्य प्रदेश में एकबार फिर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सूबे के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। जानें कहां जारी किया गया है ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSun, 17 Aug 2025 02:56 PM
मध्य प्रदेश में एकबार फिर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 7 दिनों के दौरान एमपी में अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। 21 और 22 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है जबकि 17, 18, 22 और 23 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सूबे के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं गरज, वज्रपात और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने सूबे के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की मानें तो उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों से दूर पश्चिम और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इससे एकबार फिर जोरदार बारिश वाला मौसम बनने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो एमपी के विभिन्न हिस्सों में कल भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से कल भी राज्य के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

