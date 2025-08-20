MP में बुधवार को 11 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट,अगले 4 दिन सावधान रहें इन जिलों के लोग

बुधवार सुबह पिछले 24 घंटो के दौरान, प्रदेश के रीवा, सागर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं, ग्वालियर संभाग के जिलों में कुछ स्थानो पर, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई, एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।

मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के नीमच, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, सिवनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जिलों में अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान देर रात तक यहां 15 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से वर्षा हो सकती है, साथ ही 41 से 61 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। इसके अलावा झाबुआ, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, दतिया और निवारी जिलों में अगले कुछ घंटों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां 5 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने के साथ ही 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा भी चल सकती है।

इससे पहले बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस खंडवा में दर्ज किया गया। मंगलवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कन्नौद में हुई, जहां 109 मिमी पानी गिरा। इसके अलावा बड़े शहरों में इंदौर सबसे ज्यादा तरबतर हुआ, जहां 76.4 मिमी पानी गिरा।

अगले चार दिन इन जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज-येलो अलर्ट 20 अगस्त (बुधवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, आगर-मालवा, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और जबलपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

21 अगस्त (गुरुवार) के लिए मौसम विभाग ने नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी और अनूपपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है।

22 अगस्त (शुक्रवार) के लिए मौसम विभाग ने श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, सीधी और सिंगरौली जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, इस दौरान यहां 64.5 मिमी से 115.5 मिमी के बीच बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है।

23 अगस्त (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मउगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ पानी गिरने की संभावना जताई है।

बीते दिन अलग-अलग स्थानों पर हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में) कन्नौद 109, किरनापुर 84.6, परसवाड़ा 79.3, मैहर 79, केवलारी 78, इंदौर 76.4, भीमपुर 76.0, शाजापुर 72, रायसेन 68.8, तिरोड़ी 64.2, बालाघाट 62.8, आष्टा 62, नागदा 59.2, इछावर 56, कटंगी 54.5, टिमरनी 54.2, शुजालपुर 54, सतवास 51, खैरलांजी 50.2, बड़नगर 50, नटेरन 50, रहटी 49.6, इटारसी 47.2, भैसदेही 47, अमरवाड़ा 46.2, गुलाना 46, मक्सी (मकदौन) 46, हर्राई 45.6, तमिया 45, बड़वानी 43.3, कालापीपल 42, राणापुर 41.1, ब्यावरा 40.2, घोड़ाडोंगरी 39, खचरौद 39, नैनपुर 386, तराना 38.2, आमला 38, भोपाल 37.6. महेश्वर 37, बैरसिया 36.4, महिदपुर 36.0, जैसीनगर 35.4, आठनेर 35.2, ताल 35, बागली 34, कोलार 33.8, धनौरा 33.5, खातेगांव 33, कुरई 33, पीथमपुर 32, बबई/ माखनपुर 32, लॉजी 30.6, आगर 30, शाहपुर 30, नबीबाग 30, छपारा 30, शमशाबाद 30, उज्जैन 29.6, बुधनी 29.0. मोहनखेड़ा 28.5, वारासिवनी 28.3, पचोर 28.3, घट्टिया 28.0, अंजड़ 27.6, डोलरिया 27.2, सुल्तानपुर 27, जावरा 27. देपालपुर 26.8, सौसर 26, अरेरा हिल्स 25.8, सिवनी 25.6, मोहगांव 25.2. बड़ौद 25.0, धुंधड़‌का 24, सैलाना 24, आलोट 24, चांद 23.6, मकसूदनगढ़ 23.5, बेगमगंज 23.2. सागर 23.2, लालबर्रा 23, पिपलोदा 23., नर्मदापुरम 22.6, बड़वाह 22, मल्हारगढ़ 22, सोहागपुर-शहडोल 22, झाबुआ 21, श्यामपुर 21, ग्यारसपुर 21, पचमढ़ी 20, सीहोर 20, पाटन 20, सनावद 20, सुवासरा 20, रावटी 20, गुलाबगंज 20 मिमी बारिश दर्ज की गई।