मध्य प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा?
मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर जोरदार बारिश वाला मौसम बना है। मौसम विभाग की ओर से एमपी के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा? इस रिपोर्ट में जानें…
मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर जोरदार बारिश वाला मौसम बना है। बीते 24 घंटो के दौरान, ग्वालियर संभाग, भोपाल, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में कुछ जगहों पर जबकि इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकांश जगहों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई। खासकर इंदौर में भारी बारिश देखी गई जिसकी वजह से शहर की सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने सूबे के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के बड़वानी और धार जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुणा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, मंडला, नन्ना, दमोह, सागर, छतरपर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर बना है। इस वेदर सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर जोरदार बारिश की संभावना बन रही है। वहीं श्चिम मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 30 अगस्त को भारी बारिश संभव है। मौसम विभाग की ओर से 5 सितंबर तक मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो 4 और 5 सितंबर को बारिश के रुख में तेजी देखी जा सकती है।