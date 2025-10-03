MP के तीन जिलों के लिए ऑरेंज तो बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट, जानिए मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी सभी जिलों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने प्रदेश के दो जिलों सतना और रीवा में अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस दौरान यहां भारी बारिश और 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। इसके अलावा प्रदेश के बड़वानी, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही यहां 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। विभाग ने यह अलर्ट शुक्रवार रात तक के लिए जारी किया है।

बीते दिन कौन सा शहर रहा सबसे गर्म व सबसे ठंडा बीते दिन के मौसम की बात करें तो शुक्रवार सुबह तक पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं रीवा संभागों के जिलों में कहीं-कहीं, जबकि नर्मदापुरम, चंबल, जबलपुर, शहडोल एवं सागर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर पानी गिरा, एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बीते दिन यानी गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस बड़वानी के तालुन, सीहोर के भैरूंदा और राजगढ़ के नरसिंहगढ़ जिले में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस छतरपुर के नौगांव और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में दर्ज किया गया।

शनिवार (4 अक्टूबर) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा, मउगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, और इस दौरान यहां भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इन जगहों पर आंधी आने की भी संभावना जताई है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के लिए विभाग ने गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है।

गुरुवार को कहां गिरा कितना पानी(मिमी में) पन्ना 55, अटेर 46.4, मझौली 39.4, घाटीगांव 29.4, सोनकच्छ 27, कैलाश 25, हट्टा 24.2, टोंकखुर्द 23, बजाग 20, बुदनी 20, पुष्पराजगढ़ 18.6, जतारा 18, पाटन 17.3, नर्मदापुरम 15.7, अमरकंटक 15, मऊ 15, बक्स्वाहा 14.8, दतिया 13.2, मुरैना 13, उज्जैन 13, मिहोना 12, नरसिंहपुर 12, बेनीबारी 11.2, रौन 10, महिदपुर 10, बहोरीबंद 9.4, सेवढ़ा 9, वेंकटनगर 8, आष्टा 8, बादामलहेरा 7.2 डिंडोरी 72, अजयगढ़ 7, बकाल 6, पिपरिया 6, रीठी 5.4, विजयराघवगढ़ 5.2. शाहपुरा-जबलपुर 5.1, जबेरा 5, धुंचड़का 5, पानागर 4.6. चंदिया 4.4, भितरवार 4.2, जैतहरी 4, मवई 4 और गुन्नौर में 4 मिली मीटर बारिश हुई।