इंदौर में बच्चों के खेलने पर बरसाई थीं गोलियां, महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद
इंदौर के चंदन नगर में बच्चों के सड़क पर खेलने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बच्चों के खेलने पर आपत्ति जताते हुए गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद जानलेवा हो गया था। अब कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इंदौर के चंदन नगर में बच्चों के सड़क पर खेलने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बच्चों के खेलने पर आपत्ति जताते हुए गाली-गलौज और मारपीट करने वाले आरोपी ने कुछ देर बाद माउजर लेकर लौटकर फायरिंग कर दी। इस दौरान बीच-बचाव करने आई महिला सन्नो बी को गोली लग गई, जबकि उसका बेटा आसिफ भी गोली लगने से घायल हो गया। करीब चार साल पुराने इस हत्याकांड में अब सेशन कोर्ट ने आरोपी जफर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बच्चों के खेलने पर शुरू हुआ था विवाद
घटना 6 जून 2022 की रात करीब 10:30 बजे की है। चंदन नगर निवासी शाहरूख खान ने पुलिस को बताया था कि घटना के समय उसके घर के सामने कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला जफर खान पिता इस्माईल खान वहां पहुंचा और बच्चों के सड़क पर खेलने को लेकर गाली-गलौज करने लगा। शाहरूख ने जब उसे ऐसा करने से रोका तो जफर उससे विवाद करने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया।
माउजर लेकर पहुंचा और कर दी फायरिंग
विवाद बढ़ने पर शाहरूख के परिवार के अन्य सदस्य भी घर से बाहर आ गए। परिजनों को देखकर जफर वहां से चला गया। परिवार को लगा कि विवाद खत्म हो गया है, लेकिन कुछ देर बाद आरोपी दोबारा मौके पर पहुंचा। इस बार उसके पास माउजर था। उसने कमर से हथियार निकाला और वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया।
फायरिंग के दौरान एक गोली शाहरूख की मां सन्नो बी को लग गई। वह विवाद शांत कराने और बीच-बचाव करने के लिए आई थीं। वहीं दूसरी गोली शाहरूख के भाई आसिफ को लगी। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन तत्काल दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे।
बेटे की जान पर भी हुआ था खतरा
अस्पताल में डॉक्टरों ने सन्नो बी को मृत घोषित कर दिया, जबकि आसिफ को गोली लगने से गंभीर चोट आई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी जफर खान के खिलाफ हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जघन्य प्रकरण की सूची में था मामला, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
पुलिस और अभियोजन की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य और घटनाक्रम अदालत के सामने रखे गए। इस प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित मामलों की सूची में शामिल किया गया था और इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी जफर खान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय और रीता भंडारी ने पैरवी की। रिपोर्ट -हेमंत
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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