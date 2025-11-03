Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़only son died as poisionous gas spread in house in madhya pradesh gwalior
मन्नतों के बाद हुआ था इकलौता बेटा, मकान में जहरीली गैस फैलने से हो गई मौत; MP में दर्दनाक हादसा

मन्नतों के बाद हुआ था इकलौता बेटा, मकान में जहरीली गैस फैलने से हो गई मौत; MP में दर्दनाक हादसा

संक्षेप: मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक मकान में जहरीला गैस फैलने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, उसके माता-पिता और बहन की हालत बिगड़ गई। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पांच बहनों के बीच वह इकलौता भाई था। काफी मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था।

Mon, 3 Nov 2025 03:56 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक मकान में जहरीला गैस फैलने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, उसके माता-पिता और बहन की हालत बिगड़ गई। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पांच बहनों के बीच वह इकलौता भाई था। काफी मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मकान में गैस फैलने से एक किराएदार परिवार हादसे का शिकार हो गया। मकान मालिक ने घर मे गेहूं के अंदर सल्फास की दवा रखा थी। देर रात अचानक उससे गैस फैल गया। इसकी चपेट में आए किराएदार दंपति और उनकी बेटी की हालत बिगड़ी गई। वहीं, चार साल के इकलौते बेटे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

ग्वालियर के जड़ेरूआ इलाके में सत्येंद्र शर्मा उनकी पत्नी रजनी शर्मा किराए के मकान में रहते हैं। उनके साथ बेटी और चार साल का बेटा करुआ भी रहता था। मकान मालिक कृष्ण यादव ने इसी मकान के एक हिस्से में गेहूं भर रखा है। बताया जा रहा है कि गेहूं के अंदर मकान मालिक ने सल्फास की गोलियां रखी थी। संभावना है कि गोलियों की मात्रा ज्यादा होने से देर रात इसकी गैस फैल गई। गैस से सत्येंद्र शर्मा उनकी पत्नी रजनी शर्मा और बेटी की हालत बिगड़ गई जबकि चार साल का बेटा करुआ की मौके पर ही मौत हो गई।

लोगों ने सत्येंद्र उनकी पत्नी और बेटी की निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सत्येंद्र की मां ने बताया कि सत्येंद्र की पांच बेटियां हैं। बरसों बाद मन्नत से इकलौता बेटा हुआ था। इकलौता बच्चा इस हादसे में गुजर गया

जानकारी लगते ही गोला का मंदिर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मकान मालिक द्वारा गेहूं में डाली गई दवा बरामद कर जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जांच की जाएगी कि आखिरकार गेहूं में क्या डाला गया था और उसके आधार पर कार्रवाई होगी।

रिपोर्टः अमित कुमार

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|