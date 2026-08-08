गजब! सब्जी मंडी में एंबुलेंस से प्याज की सप्लाई, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल
अस्पताल तक मरीज को ले जाने वाली एंबुलेंस सब्जी मंडी में प्याज की बोरियों के साथ नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जांच की जा रही है।
जिले के पोरसा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पोरसा की गल्ला मंडी स्थित थोक सब्जी मंडी में कथित तौर पर एंबुलेंस के जरिए प्याज की बोरियां पहुंचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मंडी व्यवस्था के साथ-साथ एंबुलेंस के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
मरीज को अस्पताल तक लेकर जाने में इस्तेमाल होने वाले इस वाहन का आखिरकार सब्जी ढोने के लिए इस्तेमाल क्यों हो रहा है इसकी जांच की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रशासन को आड़े हाथ लिया जा रहा है तो लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
दो एंबुलेंस एकसाथ मंडी में दिखीं
दरअसल वायरल वीडियो में दो एंबुलेंस मंडी परिसर में दिखाई दे रही हैं। इन वाहनों से प्याज की बोरियां उतारकर मंडी में पहुंचाई जाती हुई नजर आ रही हैं। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा।
प्याज की ढुलाई के लिए इस्तेमाल कैसे?
मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस एंबुलेंस का प्राथमिक उद्देश्य मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना होता है, उसका इस्तेमाल कथित तौर पर सब्जी और प्याज की ढुलाई के लिए कैसे किया जा रहा है? अगर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा घटनाक्रम सही पाया जाता है, तो एंबुलेंस के व्यावसायिक इस्तेमाल और उससे जुड़े नियमों को लेकर जांच की जरूरत बनती है।
स्थानीय लोगों ने खड़े किए सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा से जुड़े वाहनों का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में किया जाना गंभीर विषय है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों को वायरल वीडियो की जांच कर यह पता लगाना चाहिए कि वीडियो कब और कहां का है, एंबुलेंस किसकी है और मंडी में प्याज की डिलीवरी के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल किसकी अनुमति से किया गया।
जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी
वहीं, वीडियो सामने आने के बाद अब प्रशासन और संबंधित विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि एंबुलेंस का इस्तेमाल वास्तव में प्याज की ढुलाई के लिए किया गया था या वायरल वीडियो को लेकर कोई दूसरा तथ्य सामने आता है।
फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पोरसा की मंडी व्यवस्था और एंबुलेंस के कथित इस्तेमाल को लेकर बहस जरूर छेड़ दी है। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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