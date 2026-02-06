एकतरफा प्यार में हैवानियत! शादी से इनकार पर गला घोंट कर दी हत्या, जहर खाकर रचा आत्महत्या का ड्रामा
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए 17 साल की युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए 17 साल की युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद भी जहर खा लिया और इसे सामूहिक आत्महत्या का मामला दिखाने की कोशिश की। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल ने आरोपी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी राहुल धोटे को गिरफ्तार कर लिया है।
मामला झल्लार थाना क्षेत्र के ग्राम बासनेर खुर्द का है। यहां 28 जनवरी को खेत में करीब साढ़े 17 साल की युवती का शव मिला था। शुरुआत में पुलिस इसे जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का मामला मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी कहानी बदल गई।
शादी का बना रहा था दबाव
जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल धोटे युवती से एकतरफा प्रेम करता था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। परिजनों द्वारा शादी से इनकार करने पर उसने पहले भी युवती को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना वाले दिन उसने युवती को मिलने के लिए खेत में बुलाया और वहां उसका गला घोंट दिया। इसके बाद मर्डर को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए उसे सल्फास खिलाने की कोशिश की और खुद भी थोड़ी मात्रा में जहर खाकर अस्पताल पहुंच गया, ताकि लगे कि दोनों ने एक साथ आत्महत्या का प्रयास किया है।
कैसे सामने आया सच
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की कंठिका अस्थि (हायट बोन) टूटी हुई मिली और गले पर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। इसके साथ ही आरोपी की मोबाइल लोकेशन भी घटनास्थल पर ही पाई गई। इन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और सच सामने आ गया।
क्या बोली पुलिस
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में झल्लार थाना प्रभारी वहीद खान और उनकी टीम ने विशेष जांच दल बनाकर जांच शुरू की थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पहले कहा था कि अगर लड़की उसकी नहीं हुई तो वह उसे सल्फास खिलाकर मार देगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल धोटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव
