MP में सीवर लाइन साफ करने गहरे चैंबर में उतरे 3 मजदूर; एक की गई जान, दो की हालत गंभीर

तीनों कर्मचारी सीवर लाइन के अंदर बेहोश हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां ऑक्सीजन की सुविधा वाली एम्बुलेंस बुलाई और रस्सियों के सहारे सीवर में उतरकर तीनों को बाहर निकाला। इस घटना में अमित कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर है।

मध्यप्रदेश के सतना जिले में सीवर सफाई के दौरान हुए एक हादसे ने एकबार फिर न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल गुरुवार दोपहर कोलगवां थाना क्षेत्र के कृपालपुर इलाके में त्रिवेणी पैलेस के पास स्थित भूमिगत सीवर लाइन साफ करने तीन सफाई कर्मचारी उतरे थे, इसी दौरान वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो की हालत नाजुक बनी हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐन विराट कंपनी द्वारा सीवर सफाई का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान तीनों सफाई कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण (ऑक्सीजन मास्क, सेफ्टी बेल्ट या अन्य गैजेट) के गहरे चेंबर में उतर गए। नीचे पहुंचते ही तीनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसका इतना खतरनाक असर हुआ कि तीनों वहीं अचेत होकर गिर पड़े।

जब काफी देर तक अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो बाहर खड़े लोगों को अनहोनी का अंदेशा हुआ। तब वहां मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए सड़क से गुजर रही एक एंबुलेंस को रोका और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर व रस्सी की मदद से तीनों को बाहर निकाल लिया। इसके बाद सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल में डॉक्टर ने कर दिया मृत घोषित अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने संत कुमार उर्फ अमित कुशवाहा (निवासी पढ़ुआर, बिरसिंहपुर, जिला सतना) को मृत घोषित कर दिया। संत कुमार घर में इकलौते भाई थे और उनकी तीन बहनें तथा माता-पिता हैं। जबकि चेंबर में घुसे बाकी दो मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।

तीन दिन में दूसरी बड़ी घटना यह हादसा इसलिए और भी चौंकाने वाला है क्योंकि तीन दिन पहले ही 22 सितंबर को भी जिले ऐसा ही मामला सामने आया था। जब क्रिस्तुकुला स्कूल के पास पीसी स्नेहिल कंपनी के दो कर्मचारी मैनुअल सफाई करते समय जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए थे। उस वक्त मौके पर पहुंचे SDM राहुल सिलाड़िया ने अपनी गाड़ी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया था और दोनों की जान बच गई थी। उस घटना के बाद उम्मीद जगी थी कि ठेका कंपनियां और जिम्मेदार अधिकारी ऐसी घटनाओं को लेकर सतर्क होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुवार को हुई इस घटना से एकबार फिर साफ हो गया है कि अधिकारी लगातार नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं।

परिजनों ने मांगा मुआवजा मृतक के परिजनों ने सरकार से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। कांग्रेस नेताओं ने भी इस घटना को प्रशासन की लापरवाही बताते हुए परिवार को आर्थिक सहायता देने और दोषियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है।

प्रशासन ने दिया जांच का आश्वासन एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने बताया कि सीवर में सफाई के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकेगा। जो भी मदद संभव होगी, वह परिवार को दी जाएगी। मामले की जांच की जा रही है।