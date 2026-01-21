Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़one more death in indore due to contaminated water drinking 24 tilll now
इंदौर में 'जहरीले पानी' का कहर जारी! एक और मौत; 24 हो गया आंकड़ा

इंदौर में 'जहरीले पानी' का कहर जारी! एक और मौत; 24 हो गया आंकड़ा

संक्षेप:

इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी का कहर लगातार जारी है। यहां दूषित पानी पीने से बीमार एक और शख्स की मौत हो गई।

Jan 21, 2026 09:37 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पाइपलाइन में सीवेज का गंदा पानी मिलने से फैले संक्रमण का असर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूषित पानी के कारण बीमार पड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार रात को अरविंदो अस्पताल में भर्ती एक और मरीज की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 24 हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1 महीने पहले से थे भर्ती

मृतक की पहचान भागीरथपुरा निवासी हेमंत गायकवाड़ उर्फ बाला पिता गोविंद गायकवाड़, उम्र 51 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, हेमंत ने क्षेत्र में सप्लाई हो रहे दूषित पानी का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें 22 दिसंबर को परदेशीपुरा स्थित वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां उनका लगातार इलाज चल रहा था।

7 जनवरी को गंभीर हुई थी हालत

इलाज के दौरान 7 जनवरी को हेमंत की हालत और गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए उन्हें अरविंदो अस्पताल रेफर किया। वहां कई दिनों तक उपचार के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका और मंगलवार रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिलने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। क्षेत्र में अब भी कई परिवार दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है, लेकिन हालात को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते जल आपूर्ति व्यवस्था को ठीक किया जाता, तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। प्रशासन की ओर से मामले की जांच जारी है और प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, लोगों ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

इनपुट: हेमंत

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|