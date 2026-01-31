इंदौर में जहरीले पानी से एक और मौत, 31 हो गया आंकड़ा

संक्षेप: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और मौत का मामला सामने आया है। इलाके में नगर निगम की लापरवाही से बह रहा ज़हरीला पानी अब 31 जिंदगियों को निगल चुका है।

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की लापरवाही से बह रहा ज़हरीला पानी अब 31 जिंदगियों को निगल चुका है। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे 72 वर्षीय एकनाथ सूर्यवंशी की सांसें थम गईं। बीते एक महीने से मौत से जूझ रहे बुजुर्ग की हार सिर्फ एक शरीर की हार नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की नाकामी का सबूत है जिसने समय रहते जहर बन चुके पानी की सप्लाई रोकना जरूरी नहीं समझा।

विडंबना यह कि एकनाथ सूर्यवंशी वही शख्स थे, जिन्होंने जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपनी उम्र खपा दी, लेकिन जीवन भर पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों और अदालतों की धूल फांकते रहे। अंत में वही व्यवस्था उन्हें वेंटिलेटर तक पहुंचाकर भी नहीं बचा सकी। यह मौत हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक बेरहमी से की गई एक और संस्थागत हत्या है।

29 दिसंबर 2025 को उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ शुरू हुई बीमारी ने एकनाथ को पहले शेल्बी अस्पताल और फिर बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंचा दिया। करीब 25 दिनों तक वह वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। एक-एक कर उनके अंग जवाब देते चले गए, किडनी फेल हुई, लीवर ने साथ छोड़ा और आखिरकार दिल भी थम गया।

हैरानी की बात यह रही कि जिस मरीज की हालत नाजुक थी, उसे देखने कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वयं बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उसी दौरान प्रशासन कागजी रिपोर्टों और आंकड़ों के खेल में उलझा रहा। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तब मजबूर परिजनों ने 29 जनवरी को उन्हें घर ले जाने का फैसला किया। ऑटो चालक बेटे निलेश सूर्यवंशी की बेबसी इस बात से समझी जा सकती है कि उसने पिता को अस्पताल की मशीनों के बीच दम तोड़ते देखने के बजाय घर की देहरी पर अंतिम सांस लेने देना बेहतर समझा।

इस बीच जो राजनीतिक गतिविधियां सामने आईं, उन्होंने इंसानियत पर और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। गुरुवार रात जैसे ही एकनाथ को घर लाया गया, कुछ स्थानीय नेताओं की मौजूदगी दर्ज की गई। लेकिन शुक्रवार शाम मौत की खबर फैलते ही भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा मौके पर पहुंच गया। जनता में चर्चा है कि हाल ही में शव यात्राओं को सड़क पर रखकर हुए विरोध प्रदर्शनों से सरकार की जो किरकिरी हुई थी, उसी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सत्तापक्ष ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया। मालवा मुक्तिधाम में जब एकनाथ सूर्यवंशी की चिता जली, तो सिर्फ एक देह नहीं जली, उस आम आदमी का भरोसा भी राख हो गया।