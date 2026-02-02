Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़one more death in indore bhagirathpura area
अब तक 32; इंदौर में जहरीले पानी का कहर कायम, 65 साल की बुजुर्ग ने तोड़ा दम

अब तक 32; इंदौर में जहरीले पानी का कहर कायम, 65 साल की बुजुर्ग ने तोड़ा दम

संक्षेप:

इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी का कहर लगातार जारी है। दूषित पानी पीकर वेंटिलेटर पर पहुंचीं 65 वर्षीय अनिता कुशवाह ने रविवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनका इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा था।

Feb 02, 2026 09:37 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी का कहर लगातार जारी है। दूषित पानी पीकर वेंटिलेटर पर पहुंचीं 65 वर्षीय अनिता कुशवाह ने रविवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनका इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा था। इसके साथ ही भागीरथपुरा दूषित पानी हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। हालांकि, प्रशासन ने 16 मौतों के लिए ही दूषित पानी को जिम्मेदार बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतका के बेटे नीलेश ने बताया कि अनिता को पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। 28 दिसंबर को उल्टी-दस्त की शिकायत पर उन्हें भाग्यश्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दो दिन बाद डिस्चार्ज कर घर लाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। इसके बाद 1 जनवरी को उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हालत लगातार गंभीर होती गई और 4 जनवरी को उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया गया।

ये भी पढ़ें:इंदौर में मासूम की दर्दनाक हत्या! मारकर संदूक में छिपा दिया शव

संक्रमण के बाद फेल हुई किडनी

यहां संक्रमण ने शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी किडनी फेल हो गई, जिसके चलते लगातार हेमोडायलिसिस करना पड़ा। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। इलाज के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और अंततः मौत हो गई।

सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने कहा कि शासन की ओर से मरीज का हायर सेंटर पर इलाज कराया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि सवाल यह है कि अगर समय रहते हालात पर काबू पा लिया जाता तो क्या यह जान बच सकती थी?

450 से अधिक हो चुके डिस्चार्ज

अनिता कुशवाह के पति मिल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि भागीरथपुरा दूषित पानी हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन के मुताबिक 450 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर तीन मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से दो आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

रिपोर्ट- हेमंत

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|