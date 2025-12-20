Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़one and half month boy died after vaccination three girls become ill in madhya pradesh
MP में वैक्सीन लगाने से डेढ़ माह के बच्चे की मौत, 3 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी; हालत स्थिर

MP में वैक्सीन लगाने से डेढ़ माह के बच्चे की मौत, 3 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी; हालत स्थिर

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। टीकाकरण के बाद डेढ़ माह के एक बच्चे की मौत हो गई और तीन मासूम बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चियों की उम्र डेढ़ से तीन माह के बीच बताई जा रही है।

Dec 20, 2025 05:19 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। टीकाकरण के बाद डेढ़ माह के एक बच्चे की मौत हो गई और तीन मासूम बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चियों की उम्र डेढ़ से तीन माह के बीच बताई जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के दुरसड़ा थाना अंतर्गत ककरुआ गांव में एक डेढ़ माह के मासूम की टीकाकरण के बाद मौत हो गई। वहीं, तीन मासूम बच्चियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चियों की उम्र डेढ़ से तीन माह के बीच बताई जा रही है।

परिजन का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गीता कुशवाहा और सुपरवाइजर लक्ष्मी कुशवाहा ने घर बुलाकर बच्चों का टीकाकरण किया। सभी बच्चे को तीन-तीन इंजेक्शन लगाए गए। इसके कुछ ही समय बाद मासूमों की तबीयत अचानक बिगड़ गई।

नेहा और विकास कुशवाहा की डेढ़ माह की बेटे की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार नेहा के पहले बेटे की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद एक बच्ची हुई, जिसकी उम्र करीब तीन साल है। अब दूसरे बेटे की भी मौत हो गई है, जिससे परिवार गहरे सदमे में है।

घटना से आक्रोशित परिजनों ने सुबह दतिया कलेक्टर के बंगले पहुंचकर प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने मामले में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

वहीं, जिला अस्पताल में भर्ती तीनों बच्चियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। एसडीएम संतोष तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टः अमित कुमार

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|