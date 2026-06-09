मीनाक्षी नटराजन के पर्चा रद्द होने पर सांसद विवेक तन्खा का दावा- FIR दर्ज नहीं थी, ये सीट चोरी है
मध्य प्रदेश कांग्रेस की इकलौती राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। वजह, क्रिमिनल केस से जुड़ी जानकारी छिपाना बताया गया है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है।
मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की इकलौती उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह हैदराबाद की अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी को कथित तौर पर छुपाना बताया गया है। इस पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने दावा किया है कि मीनाक्षी नटराजन जी के नॉमनोनेशन के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं है।
ये वोट चोरी नहीं, सीट चोरी है
विवेक तन्खा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए आगे लिखा- "मात्र एक नोटिस आया है की उनके और अन्य लोगो के खिलाफ 10 करोड़ कंपनसेशन की कार्यवाही क्यों ना की जाए। जिस नोटिस का मीनाक्षी जी के वकील ने जवाब दिया है। FIR दर्ज नहीं है।" उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा- ये मामला वोट चोरी का नहीं, सीट चोरी का है। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे- उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं छुपाई, जो वो डिक्लेयर करतीं। उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। कोई ऑफेंस नहीं है।
पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया
कोर्ट अगर किसी को नोटिस भेज देती है, तो वो कोई केस नहीं है। एक ऐसी अनहोनी स्थिति बना दी है कि नेशनल पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया है। ये दुखद है। ये प्रजातंत्र की हत्या है। मैं अपनी पार्टी को सलाह दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा, तो कोई प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा। ये लोकतंत्र का अंत है।
मीनाक्षी ने बताया- किसी अदालत में संज्ञान नहीं लिया
अपना पर्चा रद्द होने पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा- "इस मामले में अभी किसी अदालत द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, बावजूद इसके यह नामांकन रद्द कर दिया गया। यह सिर्फ मेरे राज्यसभा नामांकन की बात नहीं है बल्कि हमारे देश के सामने यह एक गंभीर परिस्थिति है, सवाल है कि क्या भारत का लोकतंत्र बचेगा? "
कांग्रेस बोली- फिर हुई लोकतंत्र की हत्या
एमपी कांग्रेस ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा- फिर हुई लोकतंत्र की हत्या। महिला विरोधी भाजपा का चेहरा उजागर !! भाजपा अपने अलोकतांत्रिक षड्यंत्रों में सभी सीमाएं लांघ चुकी है। राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त करवाकर भाजपा ने लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों का खुला उपहास किया है। कांग्रेस इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध तत्काल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले इस षड्यंत्र का पूरी मजबूती से मुकाबला करेगी।
मीनाक्षी नटराजन द्वारा जानकारी छिपाने का आरोप
कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन पर आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छुपाई थी। इसी के चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की रेस से बाहर हो गई है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून थी।
जानकारी छिपाने के चलते हुआ नामांकन रद्द
भाजपा ने इस विषय में शिकायत की थी। इसके बाद रिटर्निंग आफिसर ने उन्हें नोटिस देकर 9 जून को शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा था। लेकिन, कोई जवाब नहीं देने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने अपनी जांच में जानकारी को छिपाने का दोषी पाने के बाद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रेस से बाहर हो गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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