मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने तीन शादियां की थी। तीसरी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शख्स की हत्या कर दी। बीवी का प्लान था कि पति को मारने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताएगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अनूपपुरSun, 7 Sep 2025 10:25 AM
MP में शख्स ने की थीं 3 शादियां, तीसरी बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला; क्या थी वजह

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 60 साल के शख्स की हत्या हो गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी तीसरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर की। इस मामले की जानकारी देते हुए अनूपपुर पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि हत्या के बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने शव को बोरी और कंबल में लपेटकर घर के पीछे एक कुएं में फेंक दिया गया था।

मामला 30 अगस्त का है। मृतक भाईलाल अपने निर्माणाधीन घर में चारपाई पर सो रहा था। तभी भाईलाल की तीसरी पत्नी मुन्नी उर्फ विमला राजक अपने प्रेमी नरेयन दास कुशवाहा उर्फ लल्लू (48) और मजदूर धीरज कोल (25) के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। करीब 2 बजे रात को दोनों आरोपी घर में घुसे और लोहे की रॉड से सिर पर वार कर भाईलाल को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भाई लाल के शव को साड़ी और रस्सियों से बांधकर कुएं में फेंक दिया।

अगली सुबह 31 अगस्त को भाईलाल की दूसरी पत्नी गुड्डी बाई ने शव को कुएं में तैरते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरी पत्नी ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटों से मौत होने की बात सामने आई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान ने बताया कि भाईलाल की तीन शादियाँ थीं। पहली पत्नी के छोड़ने के बाद भाईलाल ने गुड्डी से शादी कर ली, लेकिन उससे कोई बच्चा न होने पर भाईलाल ने गुड्डी की छोटी बहन मुन्नी से भी शादी कर ली, जिससे उन्हें दो बच्चे हुए। इस दौरान लल्लू, जो परिवार का सालों से जानता था, मुन्नी के करीब आ गया और दोनों ने मिलकर भाईलाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दोनों का प्लान था कि भाई लाल की मौत के बाद वो दोनों साथ रह सकेंगे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने शव के पास से भाईलाल का मोबाइल भी बरामद किया है। मामले की जांच जारी है।

