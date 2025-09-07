MP में शख्स ने की थीं 3 शादियां, तीसरी बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला; क्या थी वजह

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने तीन शादियां की थी। तीसरी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शख्स की हत्या कर दी। बीवी का प्लान था कि पति को मारने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताएगी।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 60 साल के शख्स की हत्या हो गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी तीसरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर की। इस मामले की जानकारी देते हुए अनूपपुर पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि हत्या के बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने शव को बोरी और कंबल में लपेटकर घर के पीछे एक कुएं में फेंक दिया गया था।

मामला 30 अगस्त का है। मृतक भाईलाल अपने निर्माणाधीन घर में चारपाई पर सो रहा था। तभी भाईलाल की तीसरी पत्नी मुन्नी उर्फ विमला राजक अपने प्रेमी नरेयन दास कुशवाहा उर्फ लल्लू (48) और मजदूर धीरज कोल (25) के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। करीब 2 बजे रात को दोनों आरोपी घर में घुसे और लोहे की रॉड से सिर पर वार कर भाईलाल को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भाई लाल के शव को साड़ी और रस्सियों से बांधकर कुएं में फेंक दिया।

अगली सुबह 31 अगस्त को भाईलाल की दूसरी पत्नी गुड्डी बाई ने शव को कुएं में तैरते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरी पत्नी ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटों से मौत होने की बात सामने आई है।