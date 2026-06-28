'हर अधिकारी आरएसएस का हिस्सा बन गया', BJP नेता के बयान पर विवाद; कांग्रेस ने घेरा
मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारी आरएसएस से अपना जुड़ाव दिखाने की होड़ में लगे हैं। कांग्रेस ने इसे नौकरशाही की निष्पक्षता के लिए खतरा बताया है।
मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक की याद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उनके एक बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विजयवर्गीय ने दावा किया कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से अधिकारियों के बीच आरएसएस से जुड़ाव दिखाने की होड़ मची है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन में अब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है और अच्छे लोगों की कमी है। मंत्री के इन बयानों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और विपक्ष इन पर सवाल उठा रहा है।
ऐसे ही एक वीडियो क्लिप में विजयवर्गीय एक अधिकारी के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए सुने जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तो एक अधिकारी ने आकर कहा, 'सर, मैं शाखा में जाया करता था।' इस पर मंत्री ने कहा कि अरे, आप तो अब भी जाते हैं। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले आपने मुझे कभी यह बात नहीं बताई।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि हर अधिकारी संघ के साथ अपने जुड़ाव को जाहिर करना चाहता है। एक वीडियो में वह कह रहे हैं कि हर अधिकारी और कर्मचारी यही सोचता है। सरकार के सत्ता में आने के बाद हर अधिकारी आरएसएस का हिस्सा बन गया। उन्होंने बताया कि एक अधिकारी ने उनसे कहा था कि उनके पिता आरएसएस शाखा के अध्यक्ष थे, जबकि संगठन में ऐसा कोई पद होता ही नहीं है।
संगठन में अच्छे लोगों की कमी
विजयवर्गीय ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि संगठन में अच्छे लोगों की कमी है। दिवंगत संघ प्रचारक शालिग्राम तोमर और मध्य प्रदेश के कुछ अन्य आरएसएस पदाधिकारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। संगठन बढ़ रहा है और उसकी विचारधारा भी आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर अच्छे लोग ही न हों तो हमें उस विचारधारा के महत्व पर सोचना-विचारना चाहिए।
कांग्रेस ने उठाया सवाल
मंत्री के बयान का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विजयवर्गीय का सार्वजनिक बयान एक गंभीर संवैधानिक सवाल खड़ा करता है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह की पहचान बढ़ी है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता, तटस्थता और संवैधानिक गरिमा से जुड़ा एक गहरा और गंभीर मुद्दा है।
राष्ट्रपति से संज्ञान लेने का आग्रह
पटवारी ने कहा कि भारत का संविधान हर सरकारी अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह संविधान के प्रति वफादार रहे न कि किसी राजनीतिक या वैचारिक संगठन के प्रति। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया और संवैधानिक समीक्षा की मांग की।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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