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मीटिंग के बीच वॉशरूम भाग रहे थे अफसर, नाराज कमिश्नर ने बुला ली मेडिकल टीम, फिर…

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, मैहर
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बैठक के दौरान अफसर बार-बार उठकर वॉशरूम जा रहे थे। ये देख कमिश्ननर नाराज हुए और तुरंत मेडिकल टीम बुला ली और फिर शुगर टेस्ट करवाए गए। इस दौरान बड़ी ही हैरान करने वाली जानकारी सामने आई।

मीटिंग के बीच वॉशरूम भाग रहे थे अफसर, नाराज कमिश्नर ने बुला ली मेडिकल टीम, फिर…

शासकीय बैठकों में लापरवाही या लेटलतीफी पर अधिकारियों को फटकार लगते तो आपने कई बार देखा-सुना होगा, लेकिन मैहर में समीक्षा बैठक के दौरान रीवा संभाग के कमिश्नर ने अनुशासनहीनता और टालमटोल पर एक ऐसा अनोखा और अतरंगी एक्शन लिया कि पूरे संभाग के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मैहर मुख्यालय में चल रही मैराथन बैठक के दौरान जब कई अधिकारी और कर्मचारी बार-बार अपनी सीट छोड़कर वॉशरूम (पेशाब) जाने लगे, तो कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने अफसरों को टोकते हुए कड़े लहजे में पूछा— बार-बार सीट छोड़कर बाहर क्यों भाग रहे हैं, शुगर पेशेंट हैं क्या?" कमिश्नर यहीं नहीं रुके, उन्होंने संवेदनशीलता और सख्ती का मिला-जुला उदाहरण पेश करते हुए तुरंत मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनोज शुक्ला को तलब किया और बैठक में उपस्थित हर एक अधिकारी-कर्मचारी का ऑन-द-स्पॉट 'ब्लड शुगर टेस्ट' कराने के कड़े निर्देश जारी कर दिए।

कमिश्नर के मुंह से आदेश निकलते ही स्वास्थ्य महकमे में अफरा-तफरी मच गई। तत्काल सिविल अस्पताल मैहर से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की एक विशेष टीम को ग्लूकोमीटर और मेडिकल किट के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष बुलाया गया। बैठक हॉल के ठीक बाहर एक आपातकालीन जांच शिविर स्थापित किया गया। मीटिंग से एक-एक कर कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर भेजकर उनकी उंगलियों से खून के नमूने लिए गए। इस औचक मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट ने डॉक्टरों और खुद कमिश्नर को भी चौंका दिया।

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16 अफसरों का शुगर लेवल 200 पार

जब ग्लूकोमीटर की रीड़िंग्स सामने आईं, तो पता चला कि जांच कराने वाले 49 लोगों में से 16 अधिकारियों और कर्मचारियों का रैंडम ब्लड शुगर लेवल 200 mg/dL के पार जा चुका था, जो कि सीधे तौर पर अनियंत्रित मधुमेह (Diabetes) का संकेत है।

इस टेस्ट का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह रहा कि इन 16 लोगों में से 3 अधिकारी ऐसे निकले, जिन्हें जीवन में पहली बार पता चला कि वे साइलेंट किलर माने जाने वाले मधुमेह की गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं, शेष 13 अधिकारी-कर्मचारी पहले से ही शुगर के मरीज थे और नियमित दवाइयां ले रहे थे, लेकिन काम के तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण उनका शुगर लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। बाकी बचे 33 कर्मचारियों की रिपोर्ट सामान्य या नियंत्रित पाई गई।

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समय पर जांच जरूरी

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने सभी अधिकारियों को फटकार लगाने के बजाय स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा लगातार वॉशरूम जाना मधुमेह का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। ऐसे में समय पर जांच कर बीमारी की पहचान करना जरूरी है। उनके निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल जांच की व्यवस्था कर दी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बार-बार पेशाब आना, अत्याधिक प्यास लगना, वजन कम होना और लगातार थकान महसूस होना मधुमेह के प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं। समय पर जांच और उपचार से बीमारी को नियंत्रित रखा जा सकता है।

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सोशल मीडिया पर खूब चर्चा

मौजूदा डॉक्टरों के अनुसार, बार-बार पेशाब आना (पॉलीयूरिया), अत्यधिक प्यास लगना, अचानक वजन कम होना और हर वक्त शरीर में थकान महसूस होना गंभीर मधुमेह के लक्षण हैं। कमिश्नर के इस 'औचक मेडिकल एक्शन' की जहां सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, वहीं इस कदम ने प्रशासनिक अधिकारियों को काम के साथ-साथ सेहत पर भी ध्यान देने का एक बड़ा सबक दे दिया है।

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Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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