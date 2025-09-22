मैहर में मां शारदी की मूर्ति नहीं बल्कि...; विवादित पोस्ट पर युवक गिरफ्तार

शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ के बीच मां शारदा धाम, मैहर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट ने हलचल मचा दी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवक ने दावा किया कि मंदिर में विराजमान मां शारदा की प्रतिमा दरअसल गौतम बुद्ध कि प्रतिमा है।

सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के पतवारा गांव निवासी प्रदीप मौर्या ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी। उसने लिखा कि मैहर मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति वास्तव में गौतम बुद्ध से संबंधित है और इसे गलत तरीके से देवी स्वरूपा शारदा माना जाता है। मैहर में मां शारदा देवी नहीं ,गौतम बुद्ध की मूर्ति को श्रृंगार से ढंककर रखा गया है।

फेसबुक पर यह दावा किए जाने के बाद कई सामाजिक और धार्मिक संगठन विरोध में खड़े हो गए। शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और संगठन कार्यकर्ता नागौद थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को पोस्ट के स्क्रीनशॉट और लिंक भी दिए। लोगों का कहना था कि ऐसी बातें समाज में सांप्रदायिक तनाव फैला सकती हैं, इसलिए दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की पड़ताल की और पाया कि यह पोस्ट प्रदीप मौर्या ने ही की थी। इसमें धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां थीं।नागौद थाना प्रभारी अशोक पांडेय ने बताया कि रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।