objectionable post on maihar maa sharda murti youth arrested मैहर में मां शारदी की मूर्ति नहीं बल्कि...; विवादित पोस्ट पर युवक गिरफ्तार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़objectionable post on maihar maa sharda murti youth arrested

मैहर में मां शारदी की मूर्ति नहीं बल्कि...; विवादित पोस्ट पर युवक गिरफ्तार

शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ के बीच मां शारदा धाम, मैहर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट ने हलचल मचा दी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवक ने दावा किया कि मंदिर में विराजमान मां शारदा की प्रतिमा दरअसल गौतम बुद्ध कि प्रतिमा है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, मैहरMon, 22 Sep 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
मैहर में मां शारदी की मूर्ति नहीं बल्कि...; विवादित पोस्ट पर युवक गिरफ्तार

शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ के बीच मां शारदा धाम, मैहर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट ने हलचल मचा दी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवक ने दावा किया कि मंदिर में विराजमान मां शारदा की प्रतिमा दरअसल गौतम बुद्ध कि प्रतिमा है। यह पोस्ट वायरल होते ही श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश फैल गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के पतवारा गांव निवासी प्रदीप मौर्या ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी। उसने लिखा कि मैहर मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति वास्तव में गौतम बुद्ध से संबंधित है और इसे गलत तरीके से देवी स्वरूपा शारदा माना जाता है। मैहर में मां शारदा देवी नहीं ,गौतम बुद्ध की मूर्ति को श्रृंगार से ढंककर रखा गया है।

फेसबुक पर यह दावा किए जाने के बाद कई सामाजिक और धार्मिक संगठन विरोध में खड़े हो गए। शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और संगठन कार्यकर्ता नागौद थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को पोस्ट के स्क्रीनशॉट और लिंक भी दिए। लोगों का कहना था कि ऐसी बातें समाज में सांप्रदायिक तनाव फैला सकती हैं, इसलिए दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की पड़ताल की और पाया कि यह पोस्ट प्रदीप मौर्या ने ही की थी। इसमें धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां थीं।नागौद थाना प्रभारी अशोक पांडेय ने बताया कि रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

मिली जानकारी मुताबिक प्रदीप मौर्या इससे पहले भी कई बार हिंदू देवी-देवताओं और ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट कर चुका है। हालांकि, पिछली बार लोगों ने विवाद बढ़ने से रोकने के लिए उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया था। लेकिन इस बार मामला बेहद संवेदनशील था और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच इसे अनदेखा करना संभव नहीं था।

Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|