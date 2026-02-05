इंदौर में हेल्थ सेंटर के बाहर नर्स की गोली मारकर हत्या, मर्डर की ये वजह सामने आ रही
मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुधवार रात उस समय दहशत फैल गई जब शाहगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के गेट के ठीक बाहर एक महिला स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पुलिस स्टेशन से मुश्किल से 200 मीटर दूर भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई है। बेरहमी से हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।
शिफ्ट शुरू करने से पहले हुआ कांड
पीड़ित की पहचान 25 साल की दीपशिखा चढ़ार के रूप में हुई है, जो शाहगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नर्स के तौर पर तैनात थी। ये घटना रात करीब 8:30 बजे की है। वो अपनी नाइट शिफ्ट शुरू करने वाली ही थीं कि इससे कुछ देर पहले गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
3 राउंड फायरिंग और हत्यारा हुआ फरार
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दीपशिखा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेन गेट पर थीं और अपनी ड्यूटी शुरू करने ही वाली थी कि अचानक एक अनजान आदमी उससे टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमलावर ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फिर तीन राउंड फायर किए, जिनमें से एक उसकी पीठ में लगा।
दीपशिखा खून से लथपथ होकर गिर पड़ीं। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के तुरंत बाद आरोपी मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर शाहगढ़ पुलिस स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंचीं। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। सीनियर अधिकारी जांच की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे।
पुलिस को शक- हत्यारा नर्स को जानता था
पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और पास के कैमरों से CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है, और क्राइम सीन से फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी जबलपुर के कटंगी पाटन इलाके का एक युवक हो सकता है, जो शाहगढ़ में एक दोस्त के साथ रह रहा था। दीपशिखा भी पिछले दो साल से उसी इलाके में रह रही थी, और कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे।
शादी का दवाब भी हो सकती हत्या की वजह
एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है- आरोपी दीपशिखा पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। जब उसने कथित तौर पर मना कर दिया, तो उसने यह हिंसक कदम उठाया होगा। हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है, और जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाएगा।
घटना की पुष्टि करते हुए, एडिशनल SP संजीव कुमार उइके ने कहा, "कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नर्स दीपशिखा अपनी ड्यूटी पर आ रही थी, जो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। एक अनजान आदमी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गोली मारकर भाग गया। हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कई टीमें बनाई गई हैं, और सर्च ऑपरेशन चल रहा है।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें