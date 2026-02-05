Hindustan Hindi News
इंदौर में हेल्थ सेंटर के बाहर नर्स की गोली मारकर हत्या, मर्डर की ये वजह सामने आ रही

इंदौर में हेल्थ सेंटर के बाहर नर्स की गोली मारकर हत्या, मर्डर की ये वजह सामने आ रही

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुधवार रात उस समय दहशत फैल गई जब शाहगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के गेट के ठीक बाहर एक महिला स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पुलिस स्टेशन से मुश्किल से 200 मीटर दूर भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई है।

Feb 05, 2026 02:28 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुधवार रात उस समय दहशत फैल गई जब शाहगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के गेट के ठीक बाहर एक महिला स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पुलिस स्टेशन से मुश्किल से 200 मीटर दूर भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई है। बेरहमी से हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।

शिफ्ट शुरू करने से पहले हुआ कांड

पीड़ित की पहचान 25 साल की दीपशिखा चढ़ार के रूप में हुई है, जो शाहगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नर्स के तौर पर तैनात थी। ये घटना रात करीब 8:30 बजे की है। वो अपनी नाइट शिफ्ट शुरू करने वाली ही थीं कि इससे कुछ देर पहले गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

3 राउंड फायरिंग और हत्यारा हुआ फरार

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दीपशिखा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेन गेट पर थीं और अपनी ड्यूटी शुरू करने ही वाली थी कि अचानक एक अनजान आदमी उससे टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमलावर ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फिर तीन राउंड फायर किए, जिनमें से एक उसकी पीठ में लगा।

दीपशिखा खून से लथपथ होकर गिर पड़ीं। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के तुरंत बाद आरोपी मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर शाहगढ़ पुलिस स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंचीं। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। सीनियर अधिकारी जांच की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे।

पुलिस को शक- हत्यारा नर्स को जानता था

पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और पास के कैमरों से CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है, और क्राइम सीन से फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी जबलपुर के कटंगी पाटन इलाके का एक युवक हो सकता है, जो शाहगढ़ में एक दोस्त के साथ रह रहा था। दीपशिखा भी पिछले दो साल से उसी इलाके में रह रही थी, और कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे।

शादी का दवाब भी हो सकती हत्या की वजह

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है- आरोपी दीपशिखा पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। जब उसने कथित तौर पर मना कर दिया, तो उसने यह हिंसक कदम उठाया होगा। हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है, और जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाएगा।

घटना की पुष्टि करते हुए, एडिशनल SP संजीव कुमार उइके ने कहा, "कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नर्स दीपशिखा अपनी ड्यूटी पर आ रही थी, जो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। एक अनजान आदमी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गोली मारकर भाग गया। हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कई टीमें बनाई गई हैं, और सर्च ऑपरेशन चल रहा है।"

