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अलग-अलग समुदायों का दुःख-दर्द उन्हीं की जुबान में सुना जाना चाहिए; इंदौर में ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, मध्य प्रदेश
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कार्यक्रम के दौरान CJI ने कहा कि न्याय तक जनता की प्रभावी पहुंच के लिए संवाद, गरिमा और समावेशन जरूरी हैं और कानूनी सहायता का उद्देश्य केवल मुकदमों का निपटारा करना ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार भी सुनिश्चित करना है।

Case backlog reduced from past decades, says CJI; praises impact of technology
पिछले 10-20 साल में लंबित मुकदमों की संख्या कम हुई; CJI ने किसे दिया इस बात का श्रेय

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि देश में लंबित मुकदमों की स्थिति अब 10 या 20 साल पहले जैसी नहीं रही है। तकनीक को इस बात का श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई गई विभिन्न योजनाओं के 'बहुत अच्छे परिणाम' सामने आए हैं। यह बात उन्होंने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। यहां उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग समुदायों का दुःख-दर्द उन्हीं की जुबान में सुना जाना चाहिए।

इस दौरान जब उनसे अदालतों में मुकदमों के बरसों-बरस लंबित रहने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुकदमों के लंबित रहने के कई कारण हैं और धीरे-धीरे सिलसिलेवार तरीके से इनका समाधान किया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब देश में लंबित मुकदमों की स्थिति 10 या 20 साल पहले जैसी नहीं रही है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने ये बातें इंदौर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पश्चिमी जोन के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहीं। CJI ने कहा, 'प्रौद्योगिकी के माध्यम से मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए हमने बहुत सारी हमारी योजनाएं लागू की हैं और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।'

‘अलग-अलग समुदायों का दर्द उन्हीं की भाषा में सुना जाना चाहिए’

CJI ने कहा कि न्याय तक लोगों की पहुंच संवाद से शुरू होती है और लोगों की अलग-अलग समस्याओं के मुताबिक उन्हें उचित कानूनी समाधान मुहैया कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘अलग-अलग समुदायों का दुःख-दर्द उन्हीं की जुबान में सुना जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी परिवार, गोवा में मछुआरों के समुदाय, गुजरात में किसी प्रवासी मजदूर और मुंबई में मदद चाहने वाली महिला की कानूनी जरूरतें बहुत अलग-अलग हो सकती हैं।’

स्वयंसेवकों को बताया न्यायिक सेवा का अहम हिस्सा

CJI सूर्यकांत ने विधिक सेवा प्राधिकरणों से जुड़े वॉलेंटियर्स (स्वयंसेवकों) को 'न्यायिक सेना' का हिस्सा बताते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि इन वॉलेंटियर्स को चाहिए कि वे गरिमापूर्ण और समावेशी तरीके से पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करें। CJI ने कहा, ‘जिस तरह नर्स और चिकित्सक किसी मरीज से संवेदनशीलता से बात करते हैं और उसके भीतर ठीक होने की उम्मीद पैदा करते हैं, उसी तरह स्वयंसेवकों की बातों से लोगों में भरोसा जगना चाहिए कि उन्हें न्याय मिलेगा।’

पिछले कुछ साल में लंबित मुकदमों की संख्या कम हुई; CJI सूर्यकांत ने किसे दिया इस बात का श्रेय

महिला उत्पीड़न के फर्जी मामलों को लेकर यह कहा

कार्यक्रम के बाद जब उनसे महिला उत्पीड़न के कई मामलों के फर्जी साबित होने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई सामान्य बयान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक मामला अपने विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है। वहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार द्वारा कई बार लौटाए जाने से जुड़े सवाल पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा,'आप कॉलेजियम की बात यहां नहीं करेंगे। यह विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यक्रम है।'

शुक्रवार को उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन-पूजन किए

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई न्यायाधीश मौजूद थे। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और भगवान महाकालेश्वर की पूजा-अर्चना की। फिर शाम को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मिलकर न्यायाधीश अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया और आधारशिला रखी।

करीब 19 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक अतिथि गृह

मुख्य न्यायाधीश ने जिस अतिथि गृह का भूमिपूजन किया, वह करीब 1.947 एकड़ भूमि पर बनेगा और उसके निर्माण पर अनुमानित 18.66 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन भूतल और प्रथम तल का होगा जिसमें विभिन्न न्यायालयों और न्यायिक संस्थानों से उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था होगी। अधिकारी ने कहा कि न्यायाधीश अतिथि गृह का निर्माण हो जाने से विभिन्न न्यायालयों से उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों को बेहतर और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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