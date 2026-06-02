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MP में गोहत्या और गोमांस का कारोबार करने पर 2 लोगों के खिलाफ NSA लगाया गया

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भाषा, इंदौर
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आरोपियों की पहचान महू क्षेत्र की बण्डा बस्ती के निवासी कादिर मोहम्मद (35) और मोहम्मद आबाद उर्फ कल्ला (29) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को जेल में बंद करने का आदेश दिया है।

MP में गोहत्या और गोमांस का कारोबार करने पर 2 लोगों के खिलाफ NSA लगाया गया

इंदौर में जिला प्रशासन ने गोहत्या और गोमांस के कारोबार में कथित रूप से शामिल दो लोगों के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया है। जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने जिन आरोपियों के विरूद्ध एनएसए की कार्रवाई की है, वे महू क्षेत्र की बण्डा बस्ती के निवासी कादिर मोहम्मद (35) और मोहम्मद आबाद उर्फ कल्ला (29) हैं।

अधिकारियों ने बताया कि कादिर और आबाद को एनएसए के तहत जेल में बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, लोक शांति भंग करने और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं। राज्य में किसी भी गोवंश (गाय, बछड़े, सांड और बैल) पशु की हत्या करना, गोमांस को अपने पास रखना और उसका परिवहन करना कानूनन प्रतिबंधित है।

NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भारत का एक सख्त कानून है, जिसे 1980 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रशासन किसी व्यक्ति को बिना नियमित मुकदमे के भी एहतियातन हिरासत में रख सकता है, यदि उसकी गतिविधियों से देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति को खतरा माना जाए।

NSA के तहत किसी व्यक्ति को शुरुआती तौर पर कई महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है और बाद में इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य अपराध होने के बाद सजा देना नहीं, बल्कि संभावित खतरे को रोकना है। इसलिए इसे निवारक निरोध (Preventive Detention) कानून भी कहा जाता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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