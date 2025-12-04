अब MP में भी लें सकेंगे कश्मीर की डल झील की तरह शिकारा बोट का मजा, जानिए कितना लगेगा किराया

संक्षेप: यहां चलने वाले शिकारे पर्यावरण अनुकूल 'फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीयूरिथेन' (FRP) तकनीक से तैयार किए गए हैं, जो जल प्रदूषण नहीं करते। इन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्था ने तैयार किया है, जिसने केरल, बंगाल और असम में भी ऐसे शिकारे बनाए हैं।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आने वाले पर्यटक अब यहां श्रीनगर की डल झील की तरह शिकारा नाव में घूमने का मजा भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को यहां के बोट क्लब इलाके में 20 शिकारा नावों को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ किया और खुद भी शिकारे में बैठकर सैर का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिकारा-बोट रेस्टॉरेंट से चाय, पोहा, समोसे और फल का नाश्ता किया तथा फ्लोटिंग बोट मार्केट से साड़ी और जैकेट भी खरीदी। सीएम ने इन शिकारों को वॉटर टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसकी सराहना की।

कितना होगा किराया, कब से कब तक ले सकेंगे आनंद इन 20 शिकारों का संचालन मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। हर शिकारे में 4 से 6 लोग बैठ सकेंगे। चार लोगों के लिए 20 मिनट का किराया 300 रुपए और छह लोगों के लिए 450 रुपए तय किया गया है। सुबह 9 बजे से सूर्यास्त तक इनका आनंद लिया जा सकेगा। शिकारे पर्यावरण अनुकूल 'फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीयूरिथेन' (FRP) तकनीक से तैयार किए गए हैं, जो जल प्रदूषण नहीं करते। इन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्था ने तैयार किया है, जिसने केरल, बंगाल और असम में भी ऐसे शिकारे बनाए हैं।

कांग्रेस की ओर से पहुंचे केवल नेता प्रतिपक्ष सैर के दौरान पर्यटक शिकारे से हैंडीक्राफ्ट, स्थानीय व्यंजन, ऑर्गेनिक सब्जियां, फल खरीद सकेंगे और बर्ड वॉचिंग का आनंद भी ले सकेंगे। दूरबीन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सरकार ने सभी विधायकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से केवल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि अच्छा काम हो तो उसकी सराहना की जानी चाहिए।

बता दें कि भोपाल के बड़े तालाब में एनजीटी ने पहले क्रूज और फिर मोटर बोट संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब तालाब में केवल शिकारे ही चलेंगे। इससे पहले जून 2024 में एक शिकारा परीक्षण के तौर पर चलाया गया था।

सीएम बोले- सालभर चलेंगी शिकारा नावें इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने लिखा, 'भोपाल बन रहा जल पर्यटन का नया केंद्र... आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हरियाणा के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी और भाजपा मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति में बोट क्लब, भोपाल में 20 शिकारा नावों का शुभारंभ कर शुभकामनाएं दीं। अब पर्यटक कश्मीर की डल झील जैसे यहां की बड़ी झील में भी शिकारे का आनंद उठाएंगे। ये शिकारा नावें वर्ष भर चलेंगी।'