गोलू बनकर बात करता रहा नूर मोहम्मद, रेप कर धर्म बदलने का बनाया दबाव

मध्यप्रदेश में धार जिले की सरदारपुर तहसील के अमझेरा क्षेत्र में लापता हुई युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में गांव के ही युवक नूर मोहम्मद पिता शहजाद खान को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपना नाम गोलू बताकर युवती से बातचीत शुरू की थी और बाद में उसे बहला-फुसलाकर धार ले गया, जहां उसने युवती से बलात्कार कर धर्म बदलने का दबाव डाला।

अमझेरा थाने में 30 सितंबर को युवती के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवती को इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन स्थित एक रेस्टोरेंट के पास से दस्तयाब किया। पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपी पहले खुद को गोलू बताता था और शादी का झांसा देता था। 29 सितंबर की शाम वह मोटरसाइकिल से उसे लेकर धार पहुंचा और खेत में दो बार बलात्कार किया।