शर्मनाक! न थाली, न पत्तल...गणतंत्र दिवस पर बच्चों को पन्नों पर परोसा गया खाना; 'जुगाड़' का वीडियो वायरल

संक्षेप: भूख और मासूमियत के चलते बच्चे उसी स्याही लगे कागज से खाना खाते नजर आए। जिस कागज पर अक्षर ज्ञान होना चाहिए था, उस पर निवाला परोसकर शिक्षा के मंदिर में ही बच्चों की गरिमा को तार-तार कर दिया गया।

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश 'गणतंत्र' का जश्न मना रहा था और संविधान में दिए गए अधिकारों की दुहाई दी जा रही थी, ठीक उसी वक्त मैहर जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को कागजो में भोजन परोसा गया। मामला मैहर जिले के शासकीय हाई स्कूल भटिगंवा का है। यहां गणतंत्र दिवस के विशेष भोज (मिड-डे मील) में बच्चों को सम्मानजनक तरीके से भोजन कराने के बजाय पुरानी कॉपियों और किताबों के फटे पन्नों पर हलुआ-पूड़ी परोसी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जमीन पर बच्चे, रद्दी पर 'पोषण' वायरल वीडियो ने स्कूल प्रबंधन की संवेदनहीनता को जगजाहिर कर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे कतार में जमीन पर बैठे हैं। उनके पास न थाली है, न पत्तल। स्कूल के जिम्मेदारों ने रद्दी कॉपियों के पन्ने फाड़कर बच्चों के सामने बिछा दिए और उसी पर गरम हलुआ और पूड़ी रख दी। भूख और मासूमियत के चलते बच्चे उसी स्याही लगे कागज से खाना खाते नजर आए। जिस कागज पर अक्षर ज्ञान होना चाहिए था, उस पर निवाला परोसकर शिक्षा के मंदिर में ही बच्चों की गरिमा को तार-तार कर दिया गया।

बच्चो की सेहत से भी खिलवाड़ यह मामला सिर्फ अपमान का नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का भी है। विशेषज्ञों के अनुसार, लिखे हुए कागज या अखबार पर गर्म खाना रखना बेहद खतरनाक है। प्रिंटिंग की स्याही में लेड और कई हानिकारक रसायन होते हैं। गर्म खाना इन रसायनों को सोख लेता है, जो खाने के साथ बच्चों के पेट में जाकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने 'जुगाड़' के चक्कर में बच्चों की जान को जोखिम में डाल दिया।

DPC ने दिए जांच के आदेश मामला वायरल होने के वाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए हैं। डीपीसी विष्णु त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो हमारे संज्ञान में आया है। हमने तत्काल वीडियो संबंधित बीआरसी को भेज दिया है और उन्हें वस्तुस्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कारवाही करेंगे।

कुछ महीनों पहले श्योपुर में भी मामला आया सामने गौरतलब हो कि कुछ महीनों पूर्व एमपी में श्योपुर जिले के विजयपुर से भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां माध्यमिक शाला में बच्चों को थाली की जगह रद्दी कागज पर मिड-डे मील परोसे जाने का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने स्कूल प्रभारी को निलंबित कर दिया था और मिड-डे मील सप्लाई करने वाले स्व-सहायता समहू का टेंडर रद्द कर दिया था।