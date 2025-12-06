किसी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया..; MP में बोले रावण; रैली में धीरेंद्र शास्त्री पर भी की गई आपत्तिजनक टिप्पणी

संक्षेप: चंद्रशेखर ने कहा, 'भारत में हमेशा से बाबा साहब का अपमान किया गया है, उन्हें अंग्रेजों का एजेंट बताया जा रहा है। वहीं फिलहाल जो SIR चल रहा है, इसका अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया था, क्योंकि यह उन्हीं की सोच थी कि हर एक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए।'

मध्य प्रदेश के दतिया जिले की इंदरगढ़ तहसील में शनिवार को बाबा साहब आंबेडकर के महा परिनिर्वाण दिवस पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया। जिसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण सहित तमाम पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपद्रव की आशंका को देखते हुए पुलिस के 2000 जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात रहे, इसके साथ ही पूरे कार्यक्रम की ड्रोन से निगरानी भी की गई। इस कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के नेता ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह आयोजन उस वक्त हुआ जब ग्वालियर-चंबल अंचल में संविधान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ग्वालियर के बाद आज दतिया की इंदरगढ़ तहसील में संविधान बचाओ महारैली में चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले संविधान की शपथ दिलाई और कहा कि इन दिनों एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें कुछ वर्ग बाबा साहब का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी अन्य शख्स को संविधान निर्माता बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन ये मुट्ठी भर लोग हमारी ताकत को जानते नहीं हैं, अगर हमने जोर से आवाज भी लगा दी तो भगदड़ मच जाएगी। इस समय देश में संविधान को कमजोर करने व कुचलने का षडयंत्र रचा जा रहा है।'

रावण बोले- किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया... इसके आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 'किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो संविधान की ओर आंख उठाकर भी देख सके, लेकिन हम सबको सतर्क रहना होगा और आगामी समय में यहां की सरकार को उखाड़कर फेंकना होगा।' उन्होंने कहा, 'भारत में हमेशा से बाबा साहब का अपमान किया गया है, उन्हें अंग्रेजों का एजेंट बताया जा रहा है। वहीं फिलहाल जो SIR चल रहा है, इसका अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया था, क्योंकि यह उन्हीं की सोच थी कि हर एक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए।'