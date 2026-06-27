चंपत राय से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, उन्हें मोदी ने लाया; राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दिग्विजय सिंह
कांग्रेस के दिग्गज नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से मिलने शनिवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस पर एक प्रेसवार्ता भी की। दिग्विजय सिंह की प्रेस वार्ता का केंद्र बिंदु अयोध्या राम मंदिर में हुई गड़बड़ी का मामला रहा।
उज्जैन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का धर्म और धार्मिक व्यवस्थाओं से कोई लेना-देना नहीं है । यह लोग जमीन हड़पने का काम करते हैं। इनसे भ्रष्ट कोई समूह नहीं है। ना तो इनका कोई पंजीयन है, ना ही इनसे कोई टैक्स लिया जाता है। उसके बावजूद भी ऐसे संगठन को कैसे ताकतवर बना दिया गया है। यह लोग केवल और केवल मठ और मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि राम मंदिर की लड़ाई 19वीं सदी से चली आ रही है। वर्ष 1984 तक विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं था। इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा इसलिए लिया ताकि यह राजनीति में आगे बढ़ें। चंपत राय शुरू से आरएसएस से जुड़े हैं। धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह सादगी का नाटक करते हैं। उनसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है।
गड़बड़ी की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की
पूर्व सीएम ने कहा कि राम मंदिर के लिए करीब साढ़े बारह करोड़ परिवारों से चंदा लिया गया। इस प्रकार करीब 70 करोड लोगों ने चंदा दिया है। इसमें हम भी शामिल हैं और अन्य हिंदू-मुस्लिम भी शामिल हैं। चंदे का कोई हिसाब नहीं है। उद्धव ठाकरे द्वारा दी गई चांदी कि उन्हें कोई रसीद नहीं मिली। मैंने 1 लाख 11 हजार रुपए चंदा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन नरेंद्र मोदी ने किया है। चंपत राय को लाने वाले मोदी हैं। इस गड़बड़ी की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। चंपत राय की शह से यह सब हो रहा था।
आरएसएस और विहिप को बचाने में लगे हैं
सिंह ने कहा कि राम मंदिर की जमीन खरीदने से लेकर मंदिर निर्माण तक हमने चंदा दिया, सिंधी समाज ने चंदा दिया, महिलाओं ने जेवर दिए। विदेश से चंदा आया। परंतु किसी को रसीद नहीं मिली। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्म वालों को ठग रहे हैं। गांव-गांव में चंदा हुआ है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मोहन भागवत के कहने पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को बचाने में लगे हैं।
सनातन धर्म का विनाश कर रहे हैं
कांग्रेस नेता ने कहा कि सनातन धर्म के अनुसार किसी भी पूजन पाठ में शादीशुदा लोग जोड़े से बैठते हैं। परंतु राम मंदिर के लोकार्पण में बैठे दो लोगों में से एक कुंवारा है और एक ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। यह लोग सनातन धर्म का विनाश कर रहे हैं। खूब खाओ खूब खिलाओ का गुजरात मॉडल पूरे देश में चला रहे हैं। यह लोग भ्रष्ट अधिकारियों को अवसर दे रहे हैं।
इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव जाएगी कांग्रेस
दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर गांव-गांव जाएगी और इसे मुद्दा बनाया जाएगा। अब तक चंपत राय पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। किसी भी प्रदेश का सीएम वह बनेगा जो मोदी से कनेक्ट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर्ची वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान मोदी से डरता है। यही कारण है कि उसे उनके सामने दुबक कर बैठना पड़ता है।
मोदी और शाह को पहले से जानकारी थी
उन्होंने कहा कि मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को नसीहत देने आया हूं। उन्होंने अपने पास 12 विभाग रख रखे हैं। वह मिल मजदूर के बेटे हैं। गड़बड़ी करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सिंह ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर की जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पहले से थी।
कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट का समर्थक हूं। इसे उज्जैन का नाम दिया गया, इसको लेकर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महाकाल मंदिर की कीमती जमीन पर आरएसएस का कब्जा है। वहां उन्होंने गेस्ट हाउस बना लिया है। महाकाल मंदिर पर भी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का कब्जा है। बजरंग दल की चिट्ठी पर भस्म आरती होती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।