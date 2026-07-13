MP में 'निर्भया जैसी घटना', धरे गए चार आरोपी; प्राइवेट पार्ट में डाल दी थी लकड़ी
आलीराजपुर जिले में 40 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस मामले को 'निर्भया जैसी घटना' बताया जा रहा है। दरअसल आरोपियों ने प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का सामान डाल दिया था।
मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले में 40 वर्षीय महिला के घर डकैती के दौरान उससे बर्बर सामूहिक दुष्कर्म पर बढ़ते जनाक्रोश के बीच पुलिस ने सोमवार को चार आरोपियों को हिरासत में लिया और घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह ने बताया, 'घटना के चार आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। उनके कब्जे से डकैती के दौरान साथ ले जाए गए चांदी के जेवरात में शामिल कुछ माल भी बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में मिले सुरागों के आधार पर लग रहा है कि आरोपियों की संख्या 10 के आस-पास हो सकती है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।'
डकैती के दौरान गैंगरेप
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बोरी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में गत शुक्रवार की रात डकैती के दौरान आरोपियों ने महिला से गैंगरेप किया था और उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी की एक चीज डाल दी थी। सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल महिला को इंदौर के एक सरकारी अस्पताल भेजा गया था। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत फिलहाल ठीक है और उसे जल्द ही छुट्टी दी जा सकती है।
आक्रोशित लोगों ने किया धरना-प्रदर्शन
इस बीच, घटना पर आक्रोशित लोगों ने बोरी पुलिस थाने के सामने बड़ी तादाद में जुटकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना के दोषियों को फांसी देने की मांग की और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। यह घटना राज्य के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान के गृह जिले में हुई।
चौहान ने पीड़ित महिला के परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य सरकार घटना को लेकर बेहद संवेदनशील है और इसके सभी दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
क्रांत भूरिया ने कहा - दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी
इस बीच, घटना की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति भी बोरी क्षेत्र में पहुंची। समिति के सदस्य और कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने दावा किया कि आलीराजपुर जिले की महिला के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी की गई।
सरकार पर भी उठाए सवाल
भूरिया, राज्य के झाबुआ क्षेत्र के विधायक भी हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की पीड़ित महिला के परिवार को कांग्रेस की ओर से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी घटना को लेकर ढीला-ढाला रवैया अपना रही है। भूरिया ने मांग की कि पीड़ित महिला के बालिग बेटे को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।
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