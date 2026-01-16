MP: विंडशील्ड तोड़कर चलती कार में कूदी नीलगाय, मां की गोद में बैठी बच्ची की मौत

MP: विंडशील्ड तोड़कर चलती कार में कूदी नीलगाय, मां की गोद में बैठी बच्ची की मौत
इस अजीबोगरीब हादसे में मकर संक्रांति की खुशियां इस परिवार के लिए मातम में बदल गईं। दरअसल दौड़ती नीलगाय ने चलती कार पर छलांग लगा दी थी जिससे वह विंडशील्ड को तोड़कर अंदर घुस गई।
मध्य प्रदेश के गुना के नेशनल हाईवे बाईपास पर 'दो खम्बा' में चलती कार से नीलगाय टकरा गई जिससे उसमें सवार एक बच्ची की मौत हो गई तो मां की हालात गंभीर है। ये एक्सीडेंट बुधवार शाम करीब 6 बजकर 45 मिनट पर बिलोनिया गांव के पास हुआ।
गुना निवासी सोनू जाट मकर संक्रांति मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी तान्या के साथ अपने पैतृक गांव मगरादा जा रहे थे। इस अजीबोगरीब रोड एक्सीडेंट में मकर संक्रांति की खुशियां इस परिवार के लिए मातम में बदल गईं। दरअसल दौड़ती नीलगाय ने चलती कार पर छलांग लगा दी थी जिससे वह विंडशील्ड को तोड़कर अंदर घुस गई। वहीं पैसेंजर सीट पर बेटी मां की गोद में बैठी हुई थी। जैसे ही नीलगाय कार से टकराई उसके पैर मासूम से जा टकराए।
बच्ची की उम्र 4 साल थी
बताया जा रहा है कि नीलगाय के पैर बच्ची के सिर से जा टकराए थे। इससे बच्ची के सिर पर गंभीर चोट लगी। बताया जा रहा है कि बच्ची की उम्र 4 साल थी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबकुछ इतना अचानक हुआ कि कार ड्राइव कर रहे पिता को वक्त रहते ब्रेक लगाने का भी समय नहीं मिल सका।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया
हादसे में पिता के अलावा नीलगाय भी घायल हुई है। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, वन विभाग और समाजसेवा से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। घटना की सूचना पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं वन विभाग की टीम नीलगाय को इलाज के लिए ले गई थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की ओर से अबतक मामले पर कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।