Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

MP के सिवनी में निहंग सिखों ने टोल बूथ कर्मचारियों को पीटा, तलवार व डंडे से मारा; बिना टोल दिए भागे

Mar 21, 2026 11:09 pm ISTSourabh Jain भाषा, सिवनी, मध्य प्रदेश
share

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा, 'वीडियो में निहंग सिख नजर आ रहे हैं। घटना के वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।' उधर टोल कर्मचारियों ने बताया कि घटना के बाद आरोपी महाराष्ट्र की ओर चले गए।

MP के सिवनी में निहंग सिखों ने टोल बूथ कर्मचारियों को पीटा, तलवार व डंडे से मारा; बिना टोल दिए भागे

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में टोल शुल्क को लेकर हुए विवाद के बाद निहंग सिखों के एक समूह ने टोल बूथ कर्मचारियों से मारपीट कर दी। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब पंजाब से निहंग सिखों को लेकर आ रहा वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग-44 स्थित मढ़ई टोल प्लाजा पर पहुंचा। इसके बाद जब उनसे टोल मांगा गया तो उन्होंने देने से इनकार किया और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। शनिवार को कथित घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस संबंध में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:MP में कार में लगी आग से पत्नी की मौत, सुरक्षित बचा डॉक्टर पति;कहानी पर उठे सवाल

पुलिस के अनुसार निहंग सिखों का यह समूह महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहा था, जहां तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। इस बारे में दर्ज प्राथमिकी के हवाले से पुलिस ने बताया कि टोल कर्मचारियों का आरोप है कि समूह ने टोल शुल्क दिए बिना आगे बढ़ने का प्रयास किया और अवरोधक तोड़ने की कोशिश की। रोके जाने पर कुछ लोग वाहन से उतरकर कर्मचारियों से अभद्रता करने लगे।

ये भी पढ़ें:राजस्थान व MP जुड़वां भाइयों की तरह; CM यादव ने जयपुर में उद्योगपतियों से की बात

विवाद बढ़ने पर उन्होंने कथित तौर पर टोल प्रभारी मुनेश सिंह बघेल पर तलवार की मूठ और बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। इस घटना को लेकर मड़ई टोल प्लाजा के मैनेजर अमित गुप्ता ने लखनादौन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं से कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बनता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें:MP Crime : शाजापुर में नशेड़ी पत्नी ने ली पति की जान; सुबह उठकर काम पर चली गई

लखनादौन के थाना प्रभारी के.पी. धुर्वे ने बताया कि टोल प्लाजा प्रबंधक अमित कुमार गुप्ता की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, 'वीडियो में निहंग सिख नजर आ रहे हैं। घटना के वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।' उधर टोल कर्मचारियों ने दावा करते हुए बताया कि घटना के बाद आरोपी निहंगों का समूह महाराष्ट्र की ओर चला गया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|