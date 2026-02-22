Hindustan Hindi News
रातभर चैटिंग और सुबह आखिरी कॉल; MP में 350 दूर प्रेमी-प्रेमिका ने एक ही समय मौत चुनी

Feb 22, 2026 03:12 pm ISTGaurav Kala रायसेन, वार्ता
प्रेमिका रायसेन में रहती थी और प्रेमी 350 किलोमीटर दूर उज्जैन में। दोनों ने रातभर चैटिंग की और सुबह आखिरी कॉल के बाद प्रेमी-प्रेमिका ने एक ही समय फंदा लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।

मध्यप्रदेश के दो जिलों रायसेन और उज्जैन से हृदयविदारक मामला सामने आया है। लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे एक प्रेमी-प्रेमिका ने एक ही समय पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दोहरे सुसाइड की घटना ने पुलिस महकमे और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने रातभर चैटिंग की। सुबह आखिरी कॉल हुई और फिर सुसाइड एक ही समय पर किया। सुसाइड की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

पुलिस के अनुसार, रायसेन जिले के उदयपुरा क्षेत्र के ग्राम चिल्ली सिलारी में 23 वर्षीय साक्षी धाकड़ ने शनिवार सुबह करीब छह बजे अपने नाना के घर में फांसी का फंदा लगा लिया। साक्षी मूल रूप से सिलवानी की रहने वाली थी, लेकिन बचपन से ही नाना के पास रह रही थी। ठीक इसी वक्त, उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र के केसर बाग में 26 वर्षीय ऋषभ मीणा ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। ऋषभ एक सड़क निर्माण कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था।

रातभर चैटिंग और सुबह आखिरी कॉल

उदयपुरा थाना प्रभारी जसवंत सिंह काकोडिया ने बताया कि दोनों मामलों की जांच में मोबाइल फोन सबसे बड़ा सुराग बने हैं। पुलिस को पता चला कि शुक्रवार रातभर दोनों के बीच लगातार चैटिंग होती रही। शनिवार सुबह करीब छह बजे ऋषभ ने साक्षी को अंतिम कॉल किया। इस 'लास्ट कॉल' के तुरंत बाद ऋषभ ने अपना फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया और दोनों ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

ऋषभ ने मौत से पहले की काफी जद्दोजहद

उज्जैन पुलिस की जांच में सामने आया कि ऋषभ ने जान देने से पहले कई बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसने पहले अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की, फिर चाकू से अपना गला रेतने का प्रयास किया। जब इन प्रयासों में नाकाम रहा, तो अंततः उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पवासा पुलिस को ऋषभ के मोबाइल से साक्षी की तस्वीरें और लंबी बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं, जिससे उनके गहरे प्रेम संबंधों की पुष्टि हुई है।

कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दोनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़ दिया है। फिलहाल दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, जिसके कारण उन्होंने एक साथ मौत को गले लगाने का फैसला किया।

