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इंदौर में 2 गर्लफ्रेंड छोड़ गया नाइजीरियन युवक, मिलने आया तो पुलिस ने पकड़कर कर दिया डिपोर्ट

Mar 16, 2026 10:09 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर में नाइजीरियन युवक डॉन पेड्रो चार्लिस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा और फिर अपने देश वापस भेज दिया। जानकारी के मुताबिक, वह इंदौर में अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को छोड़कर जा चुका है।

इंदौर में 2 गर्लफ्रेंड छोड़ गया नाइजीरियन युवक, मिलने आया तो पुलिस ने पकड़कर कर दिया डिपोर्ट

इंदौर में नाइजीरियन युवक डॉन पेड्रो चार्लिस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा और फिर अपने देश वापस भेज दिया। जानकारी के मुताबिक, वह इंदौर में अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को छोड़कर जा चुका है। पुलिस द्वारा वापस भेजनी की वजह है- वीजा खत्म होने के बाद गैरकानूनी तरीके से भारत में रहना।

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गर्लफ्रेंड से मिलने आया और पकड़ा गया

जांच में सामने आया कि डॉन पेड्रो इंदौर की एक बीपीओ कंपनी में काम कर रहा था। वह कई साल पहले शहर आकर रहने लगा था। पुलिस को उसकी जानकारी पहले नहीं मिल पाई थी। हीरानगर पुलिस ने उसे उस समय पकड़ा, जब वह अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था। बताया जा रहा है कि इंदौर में उसकी दो गर्लफ्रेंड थीं, जिन्हें छोड़कर वह अपने देश लौट गया।

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2023 में खत्म हो चुका था वीजा

पुलिस जांच में पता चला कि डॉन पेड्रो का वीजा 2023 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन उसने इसकी जानकारी किसी भी विभाग को नहीं दी और इंदौर में ही रहकर काम करता रहा। पूछताछ में डॉन पेड्रो ने पुलिस को बताया कि बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने वीजा बढ़ाने के नाम पर उससे पैसे लिए थे। उस व्यक्ति ने उसे ऑनलाइन एक पीडीएफ भेजी थी, लेकिन जांच में वह दस्तावेज फर्जी निकला और वीजा की अवधि बढ़ी ही नहीं।

थाने में अलग सेल में रखा गया

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे थाने में ही अलग सेल बनाकर रखा था। इसके बाद विदेशी नागरिकों से संबंधित यूनिट को सूचना दी गई और सभी औपचारिकताएं पूरी कर उसे डिपोर्ट कर दिया गया। डीसीपी राजेश व्यास के निर्देश पर टीआई सुशील पटेल ने उसकी पारिवारिक जानकारी जुटाई। जांच में सामने आया कि उसके पिता डॉन चार्ल्स नाइजीरिया के कोर्ट होसकोरच शहर में पुलिस कमिश्नर हैं।

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आतंकियों के खतरे के कारण भेजा था भारत

पुलिस से बातचीत में डॉन चार्ल्स ने बताया कि बोको हराम आतंकी संगठन के खतरे के कारण उन्होंने अपने बच्चों को अलग-अलग देशों में भेजा है। डॉन पेड्रो भारत में रह रहा था, जबकि उसके अन्य भाई पुर्तगाल, यूके और अन्य देशों में रहते हैं।

रिपोर्ट- हेमंत

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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