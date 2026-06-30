MP में शादी के अगले दिन जेवर लेकर घर से गायब मिली नई दुल्हन, दूल्हे ने बताया- कैसे हुई फरार
सीएसपी मनीष यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, दूल्हे पक्ष की तरफ से शिकायत मिली है और इस मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शादी के महज एक दिन बाद दुल्हन के ससुराल से फरार होने का मामला सामने आया है। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दुल्हन घर में रखे सोने के जेवर लेकर पड़ोसी की छत के रास्ते भाग निकली। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर का है। यहां रहने वाले जितेंद्र जोशी की शादी 28 जून को मुरैना के झुंडपुरा गांव की रहने वाली नम्रता जोशी से हुई थी। शादी के बाद 29 जून को जितेंद्र अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर ग्वालियर स्थित घर पहुंचा। परिवार में शादी की खुशियां थीं, लेकिन अगले ही दिन सुबह सब कुछ बदल गया।
घटना की जानकारी देते हुए दूल्हे ने बताया कि रात में सभी लोग खान खाकर सो गए थे। इसी दौरान सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात करीब 4 बजे दुल्हन नम्रता घर से निकल गई। आरोप है कि वह अपने साथ शादी के दौरान मिले सोने के जेवर भी ले गई। घर से बाहर निकलने के लिए उसने पड़ोसी की छत का सहारा लिया।
सुबह जब दूल्हे जितेंद्र की नींद खुली तो पत्नी कमरे में नहीं थी। काफी तलाश के बाद परिवार ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। फुटेज में एक महिला अकेले जाती हुई दिखाई दी, जिसे परिवार नई दुल्हन यानी नम्रता बता रहा है। दूल्हे ने बताया कि 'सुबह लड़की के जीजा का फोन आया और उन्होंने लड़की से बात कराने के लिए कहा, तब हमने कहा कि लड़की नहीं है और आपको लड़की के बारे में कैसे पता चला। हालांकि जीजा ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। इसके बाद हमने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई।'
इस मामले में दूल्हे और उसके परिजनों ने विश्वविद्यालय थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सुनियोजित ठगी है। परिवार का कहना है कि दुल्हन और उसके परिजन पहले भी इसी तरह शादी का झांसा देकर अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। उनका दावा है कि एक-दो अन्य परिवार भी ऐसे मामलों का शिकार हो चुके हैं।
हालांकि, पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और संबंधित पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। सीएसपी मनीष यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, दूल्हे पक्ष की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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