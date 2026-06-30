Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MP में शादी के अगले दिन जेवर लेकर घर से गायब मिली नई दुल्हन, दूल्हे ने बताया- कैसे हुई फरार

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
Follow us on Google News
share

सीएसपी मनीष यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, दूल्हे पक्ष की तरफ से शिकायत मिली है और इस मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

MP में शादी के अगले दिन जेवर लेकर घर से गायब मिली नई दुल्हन, दूल्हे ने बताया- कैसे हुई फरार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शादी के महज एक दिन बाद दुल्हन के ससुराल से फरार होने का मामला सामने आया है। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दुल्हन घर में रखे सोने के जेवर लेकर पड़ोसी की छत के रास्ते भाग निकली। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर का है। यहां रहने वाले जितेंद्र जोशी की शादी 28 जून को मुरैना के झुंडपुरा गांव की रहने वाली नम्रता जोशी से हुई थी। शादी के बाद 29 जून को जितेंद्र अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर ग्वालियर स्थित घर पहुंचा। परिवार में शादी की खुशियां थीं, लेकिन अगले ही दिन सुबह सब कुछ बदल गया।

घटना की जानकारी देते हुए दूल्हे ने बताया कि रात में सभी लोग खान खाकर सो गए थे। इसी दौरान सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात करीब 4 बजे दुल्हन नम्रता घर से निकल गई। आरोप है कि वह अपने साथ शादी के दौरान मिले सोने के जेवर भी ले गई। घर से बाहर निकलने के लिए उसने पड़ोसी की छत का सहारा लिया।

MP में शादी के अगले दिन जेवर लेकर नई दुल्हन फरार, दूल्हे ने बताया- कैसे गई बाहर

सुबह जब दूल्हे जितेंद्र की नींद खुली तो पत्नी कमरे में नहीं थी। काफी तलाश के बाद परिवार ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। फुटेज में एक महिला अकेले जाती हुई दिखाई दी, जिसे परिवार नई दुल्हन यानी नम्रता बता रहा है। दूल्हे ने बताया कि 'सुबह लड़की के जीजा का फोन आया और उन्होंने लड़की से बात कराने के लिए कहा, तब हमने कहा कि लड़की नहीं है और आपको लड़की के बारे में कैसे पता चला। हालांकि जीजा ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। इसके बाद हमने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई।'

इस मामले में दूल्हे और उसके परिजनों ने विश्वविद्यालय थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सुनियोजित ठगी है। परिवार का कहना है कि दुल्हन और उसके परिजन पहले भी इसी तरह शादी का झांसा देकर अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। उनका दावा है कि एक-दो अन्य परिवार भी ऐसे मामलों का शिकार हो चुके हैं।

MP में शादी के अगले दिन जेवर लेकर नई दुल्हन फरार, दूल्हे ने बताया- कैसे गई बाहर

हालांकि, पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और संबंधित पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। सीएसपी मनीष यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, दूल्हे पक्ष की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।