MP में फंदे से झूलती मिली नवविवाहिता, कानून की पढ़ाई कर रही थी; पति संग सास भी सोती थी कमरे में

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़newly married women found hang in room in madhya pradesh persuing llb course

मध्य प्रदेश से एक बुरी खबर सामने आई है। कानून की पढ़ाई कर रही एक नवविवाहिता अपने कमरे में फंदे से लटकी पाई गई। उसका शव एक दुपट्टे से लटक रहा था। मायकेवालों का आरोप है कि पति नशेबाज है और उसे परेशान करता था।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अशोक नगरSun, 24 Aug 2025 07:38 PM
मध्य प्रदेश से एक बुरी खबर सामने आई है। कानून की पढ़ाई कर रही एक नवविवाहिता अपने कमरे में फंदे से लटकी पाई गई। उसका शव एक दुपट्टे से लटक रहा था। मायकेवालों का आरोप है कि पति और ससुराल वाले उसे परेशान करते थे।

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के अखाई टप्पा गांव में 24 साल की नवविवाहिता सुधा रघुवंशी का शव उनके कमरे में दुपट्टे से फंदे पर लटका मिला। सुधा की शादी संजय रघुवंशी से चार महीने पहले 29 अप्रैल को हुई थी। सुधा LLB की छात्रा थी। रविवार को सास ने शव को देखा और परिवार को सूचित किया। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।

मृतका के नाना बुंदेल सिंह ने कहा कि शादी के बाद से ही सुधा परेशान थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसका पति संजय नशा करता था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। नाना ने बताया कि 25 दिन पहले थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ससुराल वाले सुधा को पढ़ाई करने से रोकते थे। एक दिन पहले संजय ने सुधा पर 10 हजार रुपए चोरी करने का आरोप लगाया था। सुधा के कमरे में रात को पति के साथ उसकी सास भी सोती थी।

वहीं, पति संजय का कहना है कि रात 12 बजे तक सुधा फोन पर बात कर रही थी। उसने बताया कि पहले भी सुधा ने उस पर नशा करने और शराब पीने के आरोप लगाए थे। वह उसे किन्नर बताती थी। संजय ने कहा कि एक दिन पहले उसने सुधा के पास चाकू देखा था, जिसका वीडियो भी बनाया था। सुधा ने अपने नाना से फोन पर कहा था कि परिवार वाले उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

मतका के पति संजय ने पुलिस को बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था। रात को 12 बजे तक पत्नी फोन पर बात कर रही थी। उसने कहा कि पत्नी पहले भी उस पर झूठे आरोप लगाती थी कि वह ड्रग्स और शराब लेता है। उसे मिर्गी की बीमारी है। संजय ने बताया कि उसने एक दिन पहले सुधा के पास चाकू देखा और संदेह के आधार पर वीडियो बनाई थी। पोस्टमार्टम और परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि घटना के सही कारण का पता लगाया जा सके।

रिपोर्टः अमित कुमार

